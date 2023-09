El comentario Rafael Nadal sobre los Grand Slams de Novak Djokovic que no le gustará nada al serbio

El reconocido tenista español, Rafael Nadal prepara su regreso a las canchas tras lidiar con distintas lesiones que lo mantuvieron fuera de competencia. Mientras eso sucede, el oriundo de Manacor tuvo una entrevista con el periodista Juanma Castaño, donde compartió abiertamente sus pensamientos sobre el récord de 24 Grand Slams de Novak Djokovic.

Nadal, quien ha conseguido 22 títulos de Grand Slam a lo largo de su ilustre carrera, no pudo evitar ser cuestionado sobre la hazaña de Djokovic al ganar su major número 24 en la reciente edición del US Open al enfrentar al tenista ruso Daniil Medvédev.

El español reconoció que "a cualquiera le hubiera gustado tener ese récord", pero enfatizó que no se siente afectado de manera negativa por no haber alcanzado la marca del serbio.

"¿Se puede vivir frustrado con 22 Grand Slams? Sí, se puede. Por ejemplo, creo que Novak lo vive de una manera más intensa de lo que lo hago yo. Para él, no conseguirlo [ser el más ganador de Grand Slams] hubiera sido una frustración más grande. A lo mejor, esa es la razón por la que lo ha conseguido", confesó el español.

𝗟𝗼𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗹𝗮𝗺.



"Creo que Djokovic lo vive de una manera más intensa. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo".



con @juanmacastano

A pesar de no estar muy lejos de la marca del tenista de los Balcanes y poder competir por más títulos en su regreso a las canchas en la próxima temporada, "el matador" dejó en claro que no se plantea el objetivo de superar el récord de Nole.

Rafael Nadal confiesa sus objetivos

El mundo del tenis espera ansiosamente el regreso de Rafael Nadal a las canchas, pero el tenista español ha dejado en claro que su motivación principal en esta etapa de su carrera es disfrutar el cierre de la misma, más que competir por títulos de Grand Slam.

Con 22 títulos de Grand Slam en su historial, Nadal es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, pero no se plantea la posibilidad de volver a pelear en los primeros puestos de estos prestigiosos torneos.

Merci. Vous me manquez trop 🥰 https://t.co/4iyAiWYD15 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 3, 2023

"Me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de en la época que estoy de mi vida y todo eso queda muy lejos", confesó el socio de ZEL Mallorca.

Nadal, quien ha enfrentado desafíos físicos a lo largo de su carrera, reconoce que su cuerpo no es el mismo, sin embargo, eso no será impedimento para volver a competir a un alto nivel y ofrecer su mejor versión luego de una prolongada pausa.

