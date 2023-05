Rafael Nadal anuncia su baja de Roland Garros y revela la fecha de su retiro

En enero de este año, después de que abandonara el Australian Open, Rafael Nadal confirmó que padecía una lesión que lo dejaría fuera de competencia de 6 a 8 semanas; luego de eso, el tenista español ha anunciado su baja a los torneos posteriores mediante sus redes sociales. Este jueves, el multicampeón convocó una conferencia de prensa para comunicar su ausencia en Roland Garros y en el circuito de la ATP.

El atleta explicó que su lesión en la cadera no ha evolucionado y que las anteriores no le han permitido jugar al nivel que estaba acostumbrado, lo que le ha costado no tener continuidad en la competencia de tenistas; también mencionó que no quisiera retirarse en estas circunstancias, por lo que intentará sanar físicamente y poder cerrar su carrera de la mejor forma, sin poner fecha de regreso.

"Ha habido algún momento que hemos hecho un paso atrás y alguna decisión equivocada. Necesito entender porque la lesión no se recupera y porque no puedo desarrollar mi actividad con normalidad. Os podría engañar, pero no estoy en un torneo. La realidad es que no estoy bien. Hemos entrenado todos los días pero no me recupero", comentó el español.

El originario de Manacor suma 22 títulos de Grand Slam, ganando 14 de ellos en Roland Garros, siendo uno de los torneos más significativos en su carrera; por ello, dijo que quiere recuperarse para jugar las competencias más importantes en el 2024, año en el que planea poner fin a su carrera, incluyendo entre esas justas los Juegos Olímpicos de París.

“Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis, si mi cuerpo lo permite y el capitán lo considera. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo(..). Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado. Ese será mi objetivo, intentar parar para encarar el último año de mi carrera”, confesó el tenista.

Rafa Nadal da tremenda reflexión sobre su retiro

El mayor ganador de Grand Slam se sinceró acerca de sus lesiones y su nivel de juego post pandemia, también confesó que aunque no ha sido tiene que escuchar a su cuerpo y parar de forma indefinida si quiere seguir sumando victorias y llegar a cumplir sus objetivos del próximo, por lo que mencionó que no es un proceso triste y lo va a disfrutar al máximo.

Rafael Nadal sobre su lesión Foto: Rafael Nadal / Twitter

“Lo primero que haces es no hablar, te escuchas a ti mismo. Vas entendiendo desde un proceso de aceptación y honestidad con uno mismo. Las decisiones no son dramáticas. Todo tiene un principio y un final, desgraciadamente. Yo solamente soy uno más de todos los deportistas, artistas, músicos, actores... Se acabará una etapa el año que viene en la que creo que hemos sido muy felices y empezará otra etapa diferente, pero no menos feliz. Hay que aceptar las cosas con total naturalidad. Tengo planes para los siguientes meses, disfrutar de no tener horarios, y después que el último esfuerzo del año que viene valga la pena. Será un año especial. Lo que pueda suceder lo dirá mi tenis y lo dirá mi cuerpo, yo tengo fe en que valdrá la pena el esfuerzo”

mmt