Ana Gabriela Guevara explota contra la Selección Mexicana de Natación Artística y las acusa de deudoras

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, explotó ante las declaraciones de la Selección Mexicana de Natación Artística donde señalaron que ganaron varios oros en la Copa del Mundo de Natación Artística sin apoyo del gobierno ni de las instituciones deportivas.

Deportistas que forman parte del equipo acuático de México indicaron que ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni el Gobierno Federal las apoyaron en la Copa del Mundo celebrada en Bay, Egipto.

Selección Mexicana de Natación Artística celebra sus tres oros ganados en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Soma Bay, Egipto Foto: Instagram de Jessica Sobrino

Ante estas declaraciones, Ana Guevara se les fue fuerte y con todo a las sirenas mexicanas en entrevista con W Radio, pues las tachó de deudoras al no haber justificado 40 millones de pesos.

“Son mentirosas, porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al presidente de la República Mexicana, cuando él entregó el apoyo aún con el Covid. Las integrantes del equipo de nado artístico mienten, porque desde inicio hemos estado detrás de todas las disciplinas”, dijo la directora de la Conade.

Antes de la Copa del Mundo de Natación Artística en Egipto el equipo de México estuvo vendiendo diferentes artículos para costear sus gastos, hasta que Fundación Telmex-Telcel de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub pagaron vuelos, hospedajes, alimentación y todo lo que necesitaba la Selección Mexicana.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware. Pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la CONADE por dos millones del ejercicio 2016 a 2018 que no han logrado comprobar”, expresó la funcionaria.

Jessica Sobrino, parte de Selección Mexicana de Natación Artística, celebra los oros ganados en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Soma Bay, Egipto Foto: Instagram de Jessica Sobrino

Jessica Sobrino, una de las nadadoras de la selección nacional, habló sobre toda esta polémica y señaló que no reciben ayuda ni de la Conade ni de Sedena e incluso apuntó que hay una entrenadora con 11 meses sin cobrar y que desde enero ellas han percibido nada.

"Tienen recursos de la Sedena, la Semar, la Conade, es doloroso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿a ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos", dijo Ana Guevara al respecto.

aar