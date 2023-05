‘Queremos que volteen a ver las disciplinas acuáticas; estamos dando la cara por México’, Jessica Sobrino

La Selección Mexicana de Natación Artística conquistó tres oros y un bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Soma Bay, Egipto, una actuación impresionante que brilla todavía más debido a la falta de apoyo por parte del gobierno y de las instituciones deportivas.

Luego que México ganara las cuatro medallas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue posible debido al apoyo que les dan a las deportistas, sin embargo, Jessica Sobrino, una de las nadadoras de la selección nacional, pidió que se les reconozca su esfuerzo.

“Estamos dando la cara por México, queremos que nos volteen a ver, que volteen a ver a las disciplinas acuáticas, a la natación artística que está haciendo un trabajo impresionante, de muchos años, de mucho esfuerzo y que vamos a seguir dando resultados”, afirmó Jessica tras la obtención de las preseas doradas.

Jessica Sobrino, parte de Selección Mexicana de Natación Artística, celebra los oros ganados en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Soma Bay, Egipto Foto: Instagram de Jessica Sobrino

Sobrino atendió a los medios de comunicación a su llegada al país y aseguró que lo dicho por AMLO se debe a falta de información, debido a que la Selección Mexicana de Natación Artística no recibe ayuda ni de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Yo creo que es falta de información. Nos gustaría comentarle al presidente cómo están las cosas, nuestro sentir. Decirle que vuelos, hospedajes, alimentación, todo lo pagó Fundación Telmex”, afirmó la deportista mexicana.

El viaje de la Selección Mexicana de Natación Artística a Soma Bay, Egipto, fue gracias a que Fundación Telmex-Telcel de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub costearon los gastos que hacían falta.

Además, Jessica Sobrino aclaró que desde inicios de año no reciben apoyo y reiteró que algunas compañeras reciben sueldos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pero no todas, como ella, que no forma parte de esta secretaría.

“Mis compañeras reciben sueldo por parte de Sedena, yo no soy parte de Sedena. Contarle la versión completa de qué se nos ha dado. A partir de enero nostros nos hemos percibido nada, ni un centavo de becas, sueldos, de entrenadoras, que es lo que nos preocupa. Tenemos ua entrenadora que lleva 11 meses sin cobrar. Es mucho estrés estar buscando apoyo y entrenar”, agrega Sobrino como el mensaje al presidente.

Por otro lado, Jessica Sobrino, quien tiene más de 23 años de trayectoria profesional, también habló sobre la relación entre los deportistas y la Conade, pues espera que tenga confianza "en nosotras, nosotras no queremos problemas”.

Selección Mexicana de Natación Artística celebra sus tres oros ganados en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Soma Bay, Egipto Foto: Instagram de Jessica Sobrino

“Nosotros no queremos conflicto, lo que queremos es que nos escuchen, que vean que estamos haciendo algo super valioso por México, que se reconozca lo que estamos haciendo, estas melladas de oro que estamos teniendo, solo pedimos que se nos de lo que merecemos. lo que esta en el tabulador de conade y lo que se nos debe de dar”, explica.

Luego de la gran actuación de los atletas mexicanos en la Copa Mundial de Natación Artística en Egipto, World Aquatics, la federación deportiva que regula las normas de la natación a nivel internacional, prometió apoyo para que los deportistas tricolor lleguen a los Juegos Olímpico París 2024.

“Nos hicieron saber que para el mundial de Fukuoka vamos a tener apoyo para las atletas, eso nos da muchísima tranquilidad porque el viaje a Japón va a ser más caro de lo que pensábamos y tener el apoyo para las atletas nos da tranquilidad”, afirmó Sobrino.

aar