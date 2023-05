Quiero seguir teniendo la oportunidad de luchar por el sueño de llegar a Fórmula 1: Noel León

La meta máxima de muchos pilotos es llegar a la Fórmula 1 (F1). Uno de ellos es Noel León, uno de los 16 joven deportistas que pertenecen a SINDE, organización enfocada en promover el deporte.

Campeón de Fórmula 4 y de Nascar México Challenge, León Vásquez reconoció que su experiencia como miembro del Equipo Júnior de Red Bull el año pasado le sirvió para darse cuenta de la alta exigencia que hay en Europa, además de que cumplió un sueño de formar parte de la escudería con la que brilla en el Gran Circo el tapatío Sergio Checo Pérez.

“Aprendí demasiadas cosas. La forma en la que trabajan en Europa es bastante diferente, le aprendí el régimen a mi entrenador y a los ingenieros. Fue una experiencia inolvidable, desde niño tenía el sueño de ser parte de una gran escudería de Fórmula 1 como Red Bull, creo que es una oportunidad única y estoy muy agradecido por haberla tenido”, resaltó Noel León en exclusiva con La Razón.

Motivado por esta experiencia y por disputar su segunda temporada en Europa (en la Eurofórmula Open), el piloto originario de Monterrey indicó que su principal objetivo a mediano plazo es mantener vivo el sueño de llegar a la F1.

“A mediano plazo seguir teniendo la oportunidad de luchar por el sueño de llegar a Fórmula 1, mantenerme en Europa, seguir creciendo como piloto y persona. A largo plazo estar muy cerca de llegar a Fórmula 1, estar en ese punto de estar platicando con escuderías de Fórmula 1 para tener la oportunidad y debutar ahí; por lo mientras me enfoco mucho en esta temporada para dar lo mejor, porque con resultados irán llegando nuevas oportunidades y va a ser un gran año”, profundizó.

Noel León y su llegada a SINDE

En alusión a su llegada a SINDE, organización fundada por Bernardo Soto en junio del año pasado, Noel León mencionó que lo que le convenció para sumarse a este proyecto fue el apoyo a atletas jóvenes.

“Yo empecé a platicar con Bernardo a mediados del año pasado, me platicó el proyecto y fui de los primeros en sumarme. Me gustó la idea que tiene para trabajar e impulsar a jóvenes talentos y promesas; me está dando a conocer en muchos medios con más difusión”, admitió.

El último fin de semana de mayo, Noel León competirá en la segunda fecha de la Eurofórmula Open, la cual se llevará a cabo en Spa-Francorchamps, Bélgica.

EVG