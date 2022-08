BOX: Alan "Rey" David Picasso, de la mano de SINDE, busca llegar al siguiente nivel

Alan "Rey" David Picasso, púgil de 22 años de edad, es una de las grandes joyas del boxeo y del deporte mexicano, además, es quien lidera el proyecto de SINDE, organización que busca impulsar el deporte en el país.

SINDE es una organización enfocada en la promoción del deporte y en el impulso de deportistas en México y América Latina y La Razón pudo hablar en exclusiva con Bernardo Soto Borja Escobar, Fundador y Director de SINDE, además de David Picasso.

Bernardo Soto Borja Escobar, fundador y director de SINDE, junto a David "Rey" Picasso. Foto: Cortesía SINDE

" Es una plataforma que busca hacer conciencia en la sociedad, de apoyar al deporte mexicano. Vimos un área de oportunidad de apoyo porque hay gran talento en México, hay muchos deportistas jóvenes que ya tienen logros, pero no se les ha puesto el foco encima y al darlos al conocer a la sociedad van a poder ser autosuficientes, porque la mayoría de los deportistas pagan entrenadores", comenzó diciendo Bernardo Soto Borja.

El director de SINDE reveló que el tiempo de apoyo que los atletas tendrán es dos o tres meses y que ya se tienen estudiados los prospectos a impulsar (en disciplinas como tenis, basquetbol, marcha, automovilismo y golf), además, dio sus argumentos sobre por qué fue el joven boxeador el primer deportista en ser ayudado.

"Es joven, ha tenido resultados, es un gran boxeador, es un deporte nacional. En la historia se ha demostrado que tenemos buenos deportistas en esta disciplina y es muy estudioso, con buen promedio. Yo le veo mucho desarrollo en el futuro", confesó el fundador del proyecto.

David Picasso empareja dos de sus más grandes pasiones; el boxeo y la escuela; el peleador ha sido ya dos veces campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las categorías pluma y súper gallo, y acumula un récord profesional invicto en 21 pleitos, de los cuales 10 ha ganado por nocaut, teniendo un empate.

A su edad, son resultados impresionantes en una carrera en ascenso, pero no sólo es un destacado atleta, pues actualmente, junto con sus rutinas del boxeo, cursa la carrera de Neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el sueño de aspirar algún día a ganar un Premio Nobel.

Alan David "Rey" Picasso, boxeador mexicano Foto: Cortesía SINDE

"Es una rutina muy larga, me paró a las 4 de la mañana, hago mi primera rutina de entrenamiento y a las 9 tengo mis primeras clases, aunque salgo a las 3. Después tengo mi sesión de entrenamiento que ya es puro boxeo y en la noche hago trabajo funcional, hago mi tarea y ceno, para repetir todo el otro día", reveló el campeón juvenil del CMB.

David "Rey"Picasso es un boxeador espigado, con técnica de sobra y tuvo su última pelea el 9 de abril por el campeonato de Norteamérica, sin embargo, ya piensa en un sostener una faja mundial en la categoría súper gallo en donde los monarcas son Stephen Fulton (CMB y OMB) y Murodjon Akhmadaliev (AMB y FIB).

"Tengo 22 años y siempre quise ser campeón del mundo antes de los 22, ya no se pudo, pero me dicen que falta muy poco ya que estoy catalogado como el seis del mundo. Lo que SINDE está haciendo es que me está poniendo un poco más ese reflector que me hacía falta para que la gente me conozca más", aseguró el boxeador.

En síntesis y en palabras de Bernardo Soto Borja Escobar: "Uno de nuestros objetivos es que los deportistas que están comenzando su carrera profesional sean vistos y respaldados por patrocinadores y organizaciones de apoyo; pues estamos convencidos de que el deporte es parte esencial de una vida integral en la que convive con el estudio, la familia, las amistades y el desarrollo personal".

