BOX: "Canelo" Álvarez no se guarda nada y lanza fuerte amenaza para GGG

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón mundial de boxeo indiscutido de las 168 libras, sigue calentando su pelea ante Gennady Golovkin y aprovecha cada oportunidad que tiene para recordarle a GGG que sigue siendo un peleador peligroso.

Tras perder ante el ruso Dmitry Bivol, el púgil tapatío se calificó una fiera herida. "Soy más peligroso en este momento; eso soy (una fiera herida); me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo", comentó el "Canelo" para la agencia EFE.

Saúl Álvarez y Genaddy Golovkin han peleado dos veces, un total de 24 rounds los cuales han sido muy parejos, por lo que el "Canelo" quiere terminar la trilogía en KO: "Mi meta es terminar por nocaut, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me de la oportunidad", apuntó el tapatío.

Desde que se dio el primer cara a cara de este tercer capitulo de la rivalidad, el más agresivo había sido el mexicano, hasta que el kazajo arremetió diciendo que su contrincante es inseguro y que necesita crecer.

"Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mi", explicó el monarca de peso supermediano, quien no se confía y se prepara para chocar contra el mejor GGG.

"Me preparo para el mejor Golovkin; es un peleador inteligente que pega fuerte y difícil de conectarlo, pero lo conozco; sé lo que tengo que hacer y vamos a llegar bien", finalizó.

La pelea entre el "Canelo" y GGG se realiza el próximo 17 de septiembre, siendo la tercera vez que coinciden en el ring, tras los pleitos que tuvieron en el 2017 y el 2018.

aar