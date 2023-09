El renombrado boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, expresó su frustración por la falta de apoyo al boxeo en comparación con el futbol en México, a pesar de los numerosos triunfos que ha brindado este deporte al país a lo largo de la historia.

En una entrevista exclusiva con Molusco TV, el "Canelo" lamentó que a pesar de estos éxitos y la empatía que él ha generado en el público, el balompié continúe acaparando la mayor parte de la atención y el apoyo financiero en el país.

“Creo que eso me enorgullece mucho porque traigo la bandera del boxeo. Aunque no hayan apoyado al boxeo demasiado, creo que la gloria más grande de México es el boxeo, esa es la verdad. La afición de futbol es mucho más grande que el boxeo. El futbol es el deporte más apoyado y con más afición mexicana, fuera de mí, porque yo soy punto y aparte", confesó el pugilista.

El oriundo de Jalisco recordó con orgullo que ha logrado niveles de rating más altos que varios encuentros futbolísticos, lo cual debería ser un indicativo de la importancia y el interés que despierta el boxeo en la audiencia mexicana.

El boxeo no tiene el mismo apoyo que el futbol ni mucho menos. Yo he tenido más rating que un partido de futbol, he tenido más rating, pero soy punto y aparte Saúl Álvarez / Molusco TV

El actual campeón mundial exhortó a las autoridades deportivas, patrocinadores y medios de comunicación a considerar el potencial del boxeo y a brindar más apoyo a los jóvenes talentos que buscan triunfar en el deporte de los puños.

'Canelo' Álvarez pone fecha a su retiro

En una reveladora entrevista con el exfutbolista Hugo Sánchez, Saúl 'Canelo' Álvarez compartió sus planes para el futuro. El boxeador mexicano, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que ya está pensando en su retiro y en la posibilidad de disfrutar de los frutos de su arduo trabajo junto a su familia.

“De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 años es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15″, compartió el multicampeón.

A sus 33 años, el boxeador se encuentra en la cima de su carrera y ha establecido récords en el boxeo, pero ahora está mirando más allá de la gloria y el reconocimiento en el mundo del deporte.

Mientras se acerca el plazo para su retiro, el 'Canelo' sigue centrado en sus próximos desafíos dentro del cuadrilátero y en continuar dejando su huella en el boxeo.

