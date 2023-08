Box: Canelo Álvarez le rompe las ilusiones a su hija al enterarse que quiere ser modelo

Saúl "Canelo" Álvarez es actualmente el boxeador mexicano más popular y ganador, por lo que todos los ojos están puestos en su profesión y en su vida diaria, por lo que en las últimas horas ha salido una entrevista en la que se le cuestiona sobre el deseo que tiene su hija mayor, Emily Cinnamon, de ser modelo o actriz.

De manera contundente, el pugilista tapatío reconoció que a él no le gustaría que se dedicara a la farándula o que estuviera muy relacionado con los medios de comunicación, pues prefiere que sea deportista.

"Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista ¿no?", declaró en entrevista con Telemundo.

Emily Cinnamon y Saúl Álvarez siempre han presumido de muy buena comunicación, por lo que el "Canelo" aseguró que aunque ya lo han platicado y ella le muestras sus inquietudes él le da su opinión al respecto.

"Sí, y me lo dice, obviamente me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones", añadió.

"Canelo" vs Jermell Charlo, a unos días de subir al ring

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Jermell Charlo tuvieron este martes en Nueva York su primer careo rumbo a su pelea de box del próximo 30 de septiembre en Las Vegas.

En su primera conferencia de prensa con miras al combate del mes entrante, Álvarez Barragán y Charlo se miraron de manera fija y tranquila, para posteriormente darse la mano en un buen gesto de deportividad.

En su intervención ante los medios, el ‘Canelo’ Álvarez reconoció su emoción por enfrentar a Charlo y aseguró que los mejores promotores de la actualidad son Canelo Promotions y PBC.

El indiscutible campeón mundial de los súper medianos, Canelo Álvare. Foto: AP

