Canelo Álvarez revela sus tres comidas favoritas y no podrás creerlo (VIDEO)

Se acerca poco a poco la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Jermell Charlo en la que será una nueva defensa del cetro mundial indiscutido del mexicano, quien ya piensa en lo que va a comer luego de su combate el próximo 30 de septiembre.

En redes sociales circula un video en donde el peleador tapatío comparte las comidas que se le antoja comer luego de una pelea y la última opción es de no creerse.

Lo primero que se le antoja comer al Canelo son unos deliciosos tacos al pastor, una de las comidas mexicanas más famosas y que son irresistibles hasta para un deportistas de alto rendimiento como lo es el púgil azteca.

Saúl Álvarez se pone internacional con la segunda comida que se prefiere degustar luego de una batalla, el sushi, un plato típico de origen japonés basado en arroz combinado con otros ingredientes como pescados crudos, mariscos, verduras, etc, pero que en México incluso se acostumbra capeado, frito y hasta con carne de res.

Por último el boxeador mexicano sorprendió con la elección de un platillo completamente casero, un delicioso caldo de res, que es una preparación hecha con carne y diferentes vegetales.

La cuenta regresiva para la pelea entre Canelo y Charlo es el próximo sábado en Las Vegas y por el momento el boxeador mexicano no puede darse el gusto de comer tacos al pastor, sushi o caldo de res, pues debe mantenerse enfocado para vencer a la báscula, su primer rival.

La UFC le declara la guerra a Saúl Canelo Álvarez

La noche del 16 de septiembre siempre ha sido sagrada para los amantes del boxeo en México, con memorables enfrentamientos protagonizados por leyendas como Julio César Chávez y Saúl "Canelo" Álvarez.

Sin embargo, este año, la UFC logró un auténtico suceso al robarle el protagonismo a este deporte en la histórica fecha, gracias a la pelea entre la mexicana Alexa Grasso y la kirguisa Valentina Shevchenko.

El combate, que tuvo lugar en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada fue un hito para las artes marciales mixtas, ya que la 'UFC Fight Night' rompió récords en la transmisión español. La cartelera atrajo a miles de aficionados que en otros tiempos estaban más conectados con el deporte de puños, debido a la exposición de los atletas mexicanos.

Dana White, CEO de la UFC, no solo logró captar la atención de los seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) en México, sino que también se comprometió a repetir esta función cada año en la misma fecha, sin importar la competencia del boxeo mexicano. White reconoció la importancia histórica del 16 de septiembre y la oportunidad que representa para la empresa.

"Iré a esa cita siempre. No me importa si alguien aquí en la ciudad consigue la fecha en la arena. Iré a un campo contrario y me enfrentaré a ellos el año que viene. Haré esto por el resto de mi reinado aquí. Entonces pueden ir la misma noche. Podemos enfrentarnos cara a cara. Voy. Esto fue un gran éxito para nosotros", dijo el dirigente.

