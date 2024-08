Acusan que Mariana Echeverría insultó y escupió a un niño que pidió autógrafo a su esposo futbolista

Mariana Echeverría, reconocida por su participación en el reality show La Casa de los Famosos México, sigue siendo el centro de controversia. Tras ser la cuarta eliminada del programa, la exconductora de Se Vale ha estado en medio de serias acusaciones que involucran casos de bullying y comportamiento inapropiado.

Durante su estancia en el reality, Echeverría fue criticada por sus actitudes y comentarios hacia varios de sus compañeros, lo que generó repudio entre los televidentes.

No obstante, las polémicas no terminaron con su salida del programa, ya que en redes sociales surgieron nuevas denuncias que la vinculan a casos de acoso escolar.

Una de las acusaciones más graves proviene de un usuario que, durante un 'en vivo' que Mariana sostuvo con Pablo Chagra y Marie Claire Harp, afirmó que Echeverría supuestamente escupió a su hijo, un niño de 9 años diagnosticado con autismo.

Acusan a Marían Echeverría de tratar mal a un niño. Foto: X

El niño sólo quería un autógrafo

Según el relato, el menor se acercó al esposo de Mariana, en ese entonces portero del América, para pedirle un autógrafo, lo que provocó la reacción agresiva de la conductora. El mismo usuario también mencionó que habría insultado al niño.

Estas acusaciones no son aisladas. La actriz Gloria Aura, excompañera de Mariana en el CEA, reveló que la conductora habría hecho llorar a varias compañeras durante su etapa como estudiante.

Por su parte, la conductora Rox García insinuó haber sido víctima de bullying por parte de Echeverría, aunque no dio más detalles.

Otra acusación, difundida por el programa de espectáculos Chisme No Like, relaciona a Mariana Echeverría con la muerte de cinco personas, aunque esta información no ha sido confirmada.

Mariana Echeverría quiere dar pláticas con bullying

Después de su eliminación del reality, Echeverría fue cuestionada por el periodista Pablo Chagra sobre su relación con Briggitte Bozzo, quien también participó en el programa.

Mariana aseguró que no tuvo intenciones maliciosas y que incluso pidió disculpas a la influencer.

En medio de la tormenta mediática, Mariana Echeverría ha declarado que el bullying es un tema que considera "súper grave" y que planea dar una plática al respecto para concientizar sobre los efectos negativos de esta conducta.

Esta situación deja a Mariana Echeverría en una posición complicada, con el escrutinio público sobre sus acciones y las consecuencias que podrían derivar de las acusaciones en su contra.

daho