Checo Pérez, en la cúspide

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez por fin se subió a un podio en la Temporada 2021 de la F1 con Red Bull y lo hizo de la mejor manera, al quedar en el primer lugar, tras una gran carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, sexta carrera del año.

Con este resultado, Checo ya es tercero en el ranking de pilotos con 69 puntos, por debajo del líder y su coequipero Max Verstappen con 105 y Lewis Hamilton de Mercedes (101).

El mexicano demostró una vez más su gran nivel, ahora en un circuito que históricamente le ha favorecido y pasó de la sexta posición en el arranque, hasta terminar en el primer puesto.

Con esta victoria, llegó a dos en su cuenta personal e igualó a Pedro Rodríguez como el mexicano con más triunfos en carreras de la Fórmula 1.

La competencia la iba ganando su compañero en Red Bull, Max Verstappen, pero en las últimas vueltas se le ponchó un neumático y se fue contra el muro; dejando escapar puntos valiosos para el equipo y para su causa en el Campeonato de Pilotos.

El mexicano Checo Pérez se alzó con la victoria en una loca carrera dentro del Gran Premio de Azerbaiyán, pues después del choque de su coequipero Max Verstappen y un mala salida de Hamilton se logró meter al primer sitio.

El jalisciense festeja su triunfo en el Circuito callejero de Bakú, ayer.

Después del triunfo, Checo Pérez atendió a los medios de comunicación y aseguró estar feliz por la victoria, pero lamentó que Verstappen chocara.

“Estoy muy, muy feliz. Bakú es de locos, pero quiere dastacar y decir antes que cualquier cosa que lo siento mucho por Max (Verstappen), se merecía la victoria y hubiera sido genial el doblete; al final es un buen día para nosotros”, enfatizó el corredor mexicano.

El triunfo de Pérez acabó salvando a su equipo que se había embelesado con el 1-2 hasta el pinchazo de Verstappen.

“Hubo un ritmo muy fuerte en toda la carrera, pero tuvimos una parada muy rápida y eso me empujó. Desde el principio y después en la salida, tras reanudar la carrera, él (Lewis Hamilton) estaba muy cerca y a punto de rebasarme, pero no arriesgué y sabía que tenía que apretar y no frenar en la curva”, detalló.

Por último, resaltó que este triunfo es “un empujón mental para mí y para mi equipo (Red Bull). Vamos a seguir igual”.

Checo aprovechó el lamentable accidente de su coequipero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, para quedarse con la primera posición de la carrera. Ante esto, Verstappen se lamentó por su accidente y le mandó un mensaje a Pérez, tras la segunda victoria de su carrera profesional y la primera con Red Bull.

“En mi propia carrera ..., pero feliz por el equipo y una enorme felicitación a Checo Pérez por la victoria. El coche, las paradas en boxes y la estrategia volvieron a ser increíbles, gracias a Red Bull. No hay mucho más que decir en este momento, aparte de que seguiremos presionando hasta el final”, escribió en sus redes sociales.

La carrera fue la segunda del año en la F1 con una bandera roja, luego que Valtteri Bottas y George Russell se estrellaron en Imola en abril. Fue la suspensión más prolongada desde del aparatoso choque sufrido el año pasado por Romain Grosjean en Bahréin, uno que interrumpió la carrera durante más de una hora.

Después de seis carreras, Verstappen retiene una ventaja de cuatro puntos sobre Hamilton en el campeonato de pilotos. Pérez escaló al tercer puesto. Además, Red Bull amplió a 26 puntos el liderazgo sobre Mercedes en el campeonato de constructores.



