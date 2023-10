Checo Pérez tiene en sus manos ganar el GP en México

Este fin de semana, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez corre por octava vez en su carrera en la Fórmula 1 el Gran Premio de México, una de las carreras en las que no ha podido obtener la victoria.

Sin embargo, el originario de Guadalajara, Jalisco, se ha acercado cada vez más al objetivo de ganar frente a su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues en las dos más recientes ediciones del evento acabó en la tercera posición, siendo ésas las únicas veces en las que se ha subido al podio en la capital del país y en ambas ya como parte de la escudería Red Bull.

Pérez acumula ocho podios en la temporada, el más reciente de ellos el pasado 3 de septiembre en el Gran Premio de Italia, donde acabó segundo. El mexicano solamente ha conseguido el primer sitio en dos citas en lo que va de la temporada, las de Arabia Saudita y Azerbaiyán, ésta última el 30 de abril.

Desde aquel triunfo en el Circuito callejero de Bakú, Checo Pérez se ha subido al podio en cinco de 14 carreras, obteniendo tres segundos lugares y dos terceros peldaños; pese a lo cual el volante de 33 años se mantiene en el segundo puesto del campeonato de pilotos y conservarla es su objetivo para el resto de la campaña, pues a diferencia de las ediciones previas del Gran Premio de México, en la de este año el evento se celebra con el campeón definido, esto tras la coronación del neerlandés Max Verstappen a principios de este mes en el sprint de Qatar.

El jalisciense terminó en el top 10 en seis de sus siete participaciones previas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La única vez que se marchó sin puntos fue el 28 de octubre del 2018, cuando debió abandonar la carrera en la vuelta 38 por una falla en los frenos.

Para este fin de semana, Pérez Mendoza lucirá un casco diseñado por Samanta Lozano Guzmán, el cual tiene plasmado elementos representativos de México y la mezcla de colores fue uno de los puntos que más le gustó al piloto de Red Bull.

Pérez Mendoza reconoció que la de este año ha sido su campaña más complicada desde que llegó a la escudería austriaca, pues en el primer tramo del año peleó por el primer puesto con su coequipero Max Verstappen, pero con el transcurrir de las carreras el neerlandés se fue alejando hasta conquistar su tercer título.

“Ha sido la temporada más complicada en Red Bull. Empecé peleando por el campeonato y no es fácil. La gente nunca entenderá lo que es manejar un coche a más de 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué hará el carro en una curva. Sólo el piloto lo siente”, remarcó el corredor ante la prensa.

Checo Pérez llega con una ventaja de 39 puntos en el campeonato de pilotos sobre el británico Lewis Hamilton, quien se ubica tercero con una cosecha de 201 unidades a falta de cuatro Grandes Premios para que concluya la campaña.

Con cuatro victorias en el Hermanos Rodríguez, Max Verstappen es el piloto que encabeza este listado, seguido por el francés Alain Prost y los británicos Jim Clark, Nigel Mansell y Lewis Hamilton, los cuatro con dos triunfos, en el caso de éste último en las temporadas de 2016 y 2019.