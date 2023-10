Chivas: Chicote Calderón lanza insólito mensaje de fuerza para Alexis Vega, tras ser separados del equipo (FOTO)

Si la situación deportiva en Chivas ya era preocupante con las últimas noticias es peor, pues se dio a conocer que Víctor Guzmán habría golpeado al entrenador Veljko Paunović y horas después se informó que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del club.

El Club Guadalajara informó que esos tres elementos estarán separados del equipo y en respuesta el Chicote Calderón compartió una enigmática foto en redes sociales en donde aparece junto a Vega.

Calderón utilizó su cuenta de Instagram para compartir un postal con Alexis Vega, en la imagen aparecen ambos con el uniforme de las Chivas, el '10' rojiblanco sale abrazando a su compañero. La foto no está acompañada de ningún tipo de frase.

La foto puede ser interpretada como un símbolo de unión entre los jugadores rojiblancos, quienes se encuentran metidos en el escándalo más reciente del club tapatío, que además de problemas extra cancha se encuentran en un bache de su nivel futbolístico.

Chicote Calderón comparte foto con Alexis Vega luego que Chivas dio a conocer que ambos jugadores fueron separados del club Foto: Captura de pantalla

Víctor Guzmán golpeó a Veljko Paunović según reportes

El ambiente en las Chivas va del mal en peor, pues no solo tienen malos resultados dentro de los terrenos de juego de la Liga MX, ya que en las últimas horas salieron a la luz algunos reportes que señalan que Víctor Guzmán golpeó al entrenador Veljko Paunović.

En semanas pasadas el pastor serbio del Rebaño Sagrado fue visto con una larga herida arriba de la ceja, estaba cubierta con cinta y suturas, además que se dijo que había sido un accidente antes del Clásico Nacional ante América, sin embargo, ahora todo indica que se trató de una pelea con el Pocho Guzmán.

"Ya van dos fuentes confiables que me dicen que lo que le pasó a Pauno ahí en la ceja fue un altercado con el Pocho Guzmán, algún manotazo, que a raíz de eso empezó", comentó el periodista Ignacio Suárez en La Octava Sports.

El Fantasma Suárez agregó que es complicado de confirmar, pues nadie dentro de Chivas sostendría si la pelea sucedió. "Dos fuentes cercanas me dicen: lo que pasó con el Pocho, cuando Pauno salió con un golpe en la ceja no fue en una cancha de tenis, no va haber una reporte oficial, pero al menos el rumor está en primer circulo", dijo.

Víctor Guzmán habría golpeado al entrenador Veljko Paunović. Foto: Especial

