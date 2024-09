Chivas: David Faitelson hace pedazos al Chicharito Hernández por no meter goles: "es un fiasco"

Javier Chicharito Hernández se encuentra de nueva cuenta lesionado, alejado de las canchas y sin poder jugar con las Chivas, que lo contrataron para ser su fichaje bomba y la gran amenaza en la delantera, pues contaban con sus goles para ser protagonistas en la Liga MX.

El periodista David Faitelson no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la nueva lesión del Chicharito y comentó que el delantero ex de Los Angeles Galaxy no ha cumplido con las expectativas que se generaron a su llegada al futbol mexicano.

"Lo que buscó Chivas para solucionar este problema no le ha funcionado, lo de Chicharito, con todo respeto, ha sido un fiasco, una frustración absoluta, cuando no está lesionado y ocurre ese milagro que aparece en la cancha, su nivel no es suficiente", dijo el periodista de TUDN.

Chicharito Hernandez, de Chivas, en la semifinal de vuelta del CL2024 de la Liga MX ante el América Foto: Instagram @ch14_

"Chicharito ha vendido más camisetas que goles": Faitelson

Hernández vive su segundo torneo con el Club Deportivo Guadalajara y en su segunda etapa como rojiblanco tan solo ha jugado 15 partidos, registrando dos aportaciones directas al marcador con un gol y una asistencia. Además que por lesiones se ha perdido 9 compromisos.

La falta de gol del Chicharito fue uno de los puntos que enfatizó el comunicador mexicano, quien aseguró que el atacante tiene más camisetas vendidas que anotaciones.

“Nadie engañó a Chivas, muchos advertíamos el riesgo de contratar a un futbolista, legendario, con grave lesión de rodilla. Chicharito ha vendido más camisetas que goles, ha vendido más expectativas que realidades, Chicharito no ha sido la solución”, comentó.

Chicharito Hernández y su más reciente lesión

La más reciente lesión de Javier Hernández se dio en la previa del duelo de Chivas ante Cruz Azul en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Con un comunicado el club tapatío anunció que el delantero no realizaría el viaje a la Ciudad de México por una molestia física.

El Chicharito se quedó en Guadalajara para recuperarse y no se sabe si con su presencia el chiverío habría evitado la derrota 1-0 a manos de La Máquina en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El exjugador del Real Madrid trabaja ahora en recuperarse para ver si tiene oportunidad de jugar minutos en el cotejo de la Fecha 10 del campeonato de la Liga MX que es ante los Rayados del Monterrey, en donde el Rebaño buscará una victoria ante rivales de peso.

aar