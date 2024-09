El técnico del Toluca, Renato Paiva, generó polémica en la Liga MX luego de sus declaraciones sobre la regla de menores en el futbol mexicano, pues dijo que no alineará a jugadores por estar obligado, además de mandar un mensaje para la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Los Diablos Rojos no han cumplido de la mejor manera con la regla de menores de la Liga MX, la cual consiste en darle al menos 1,000 minutos a jugadores debajo de los 23 años de edad, de lo contrario serán acreedores a una multa, pero al estratega portugués parece no importarle.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó”, dijo Paiva tras perder ante Santos en la Liga MX y quien aseguró que “no estoy en contra de la regla”.

El portugués Renato Paiva, técnico del Toluca, en el duelo ante Santos Foto: X @TolucaFC

Renato Paiva profundizó en el tema y aseguró que los buenos jugadores jugarán sin importar su edad y ofreció nombres puntuales, pero aclaró que se debe trabajar con los elementos no tan buenos.

“Marcel (Ruiz) no necesitó minutos para jugar, (Alexis) Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer. Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana”.

Renato Paiva busca mejorar el futbol mexicano



La regla de menores regresó para darle fogueo a los jugadores mexicanos, aunque se puso como límite de edad 23 años, sin embargo, para Renato Paiva no es la solución a los problemas del futbol mexicano y se lo hizo saber a la FMF.

“Si quieren encontrar soluciones para el futbol mexicano no es así, es mi opinión, no estoy contra nadie”, dijo Renato Paiva, quien después explicó que en Portugal no existe límite de extranjeros, pues se trabaja bien desde las bases.

“¿Sabes cuál es el límite de extranjeros en la liga portuguesa? No hay porque se trabaja muy bien en la base, porque la Federación decidió con los clubes trabajar en un camino igual para los dos con tiempo, paciencia y estructura”, indicó.

Renato Paiva llegó al futbol mexicano para entrenar al León en 2022, pero antes estuvo 18 años trabajando en las fuerzas básicas del Benfica y puso su experiencia al servicios de la Liga MX y FMF para mejorar al balompié azteca.

“Hay que juntarnos, Federación, clubes. A mí nadie me preguntó nada, yo estoy disponible, no sé más que los otros, pero tengo un pasado en trabajar las formativas. Que me pregunten, yo estoy aquí para ayudar”.

aar