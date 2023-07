Chivas: Joseline Montoya engaña al Rebaño y firma con Tigres en lugar de jugar en Europa

La futbolista Joseline Montoya escribió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se despedía del equipo y de la afición de las Chivas, la jugadora se dijo triste por tener que cerrar ese ciclo con el club que la hizo ser campeona; sin embargo, su salida se debía a continuar su sueño en Europa, situación que no fue así.

“Hoy toca despedirme del equipo que me dio la oportunidad de cumplir uno de mis tantos sueños, ser profesional. Este club me ha hecho crecer día a día y hoy entre lagrimas cierro un ciclo agradeciendo a todas las personas del club que hicieron posible que fuese campeona, que sea mejor persona, mejor profesional...”, escribió la mediocampista.

Montoya dijo que estaba a punto de cerrar dos ofertas europeas, por lo que Chivas le facilitó la opción de salida para que pudiera crecer de manera profesional en un futbol fuera del país. Según el propio equipo de Verde Valle, la futbolista tenía apalabrada la opción de regresar al Rebaño si decidía volver a la Liga MX situación que no sucedió porque Joseline se convertiría en jugadora de Tigres Femenil.

“Tal como el club informó, Joseline tuvo el aval de la directiva de Chivas Femenil para explorar las ofertas que se le habían presentado para continuar su carrera en el extranjero. Tanto la jugadora como su representante, habían dado su palabra de que en caso de que no firmara acuerdo con un equipo del extranjero, la primera opción para seguir su trayectoria en la Liga MX Femenil sería el Rebaño”, explica la directiva de las Chivas en un comunicado.

📝 Comunicado oficial sobre Joseline Montoya



¡Éxito, ‘Jos’! ⚽️ pic.twitter.com/woh1jYujNg — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) July 3, 2023

Primeras declaraciones de Joseline con Tigres Femenil

Esta tarde, Joseline Montoya llegó a la ciudad de Monterrey, donde fue cuestionada sobre su sorpresivo fichaje y el comunicado que sacó el equipo de las Chivas Femenil. La jugadora se limitó a decir que había terminado su ciclo con el Rebaño.

"No me gusta hablar mal de ningún club. Cierro un ciclo con Chivas, estoy agradecida con lo brindado. Hubo 2 ofertas y estuvimos a punto de cerrar con grandes de Europa, me llega la llamada de Tigres y no se le puede decir que no", declaró Montoya en su llegada a Nuevo León.