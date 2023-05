Liga MX Femenil: Estrella del Atlético de San Luis abandona el club con duro reproche

Beatriz Parra, jugadora del Atlético de San Luis, llegó a la Liga Mx en el torneo Apertura 2021 junto con Marta Perarnau, ambas fueron las primeras españolas en el campeonato mexicano.

Bea siempre exaltó a la liga diciendo que había muchos recursos para que pudiera crecer, sin embargo, en su mensaje de despedida se mostró inconforme con los manejos de su club hacia las futbolistas, razones por las cuales dejó el club del Bajío.

“Soy muy partidaria de vuestro producto, porque creo que no debéis olvidarlo. He estado en el otro lado, sé lo que es que llegue una extranjera y que te quite un puesto. Ahora que estoy aquí, sé lo que es ser extranjera y quitarle el puesto a alguien. Me parece importante que sigáis explotando vuestro producto y que se siga potencializando ahora mismo las fuerzas básicas.”, dijo la originaria de Badajoz.

En esta ocasión ambas jugadoras subieron su despedida en sus cuentas de Twitter y aunque se dicen agradecidas con la afición y con el país, las acciones del club no coinciden con sus valores como personas, lo cual no las hace sentirse protegidas ni respaldadas por su equipo.

"Mis valores como futbolista y como persona no coinciden con los del staff técnico ni con el proyecto del Atlético de San Luis Femenil, haciéndose presente el trato recibido los últimos meses, por ello me veo obligada a no continuar perteneciendo a la disciplina del club", escribió la delantera española.

Mis valores como futbolista y como persona no coinciden con los del staff técnico ni con el proyecto del Atlético San luís Femenil, haciéndose presente en el trato recibido los últimos meses, por ello me veo obligada a no continuar perteneciendo a la disciplina del club. pic.twitter.com/24qbn1s0Re — Bea Parra 💚⚪️🖤 (@beaparrasalas) May 19, 2023

Marta Perarnau deja el gafete de capitana del San Luis



Marta Perarnau jugó el 85% de sus partidos como titular y desde el Clausura 2022 portó el cintillo de capitán del Atlético de San Luis, Al igual que Parra, la zaguera argumentó que la equidad y justicia eran primordiales en su vida, y al no tener estos valores en su actual equipo, prefirió dar un paso al costado.

"Creo firmemente que lo que importa son las personas y este es el motivo por el que debo decir adiós. Para mí, el respeto, la equidad y la justicia deben estar presentes en el día a día de un equipo de fútbol (así como en la vida) y su ausencia hace que las personas no se sientan protegidas y no puedan desarrollar al máximo sus cualidades.", redactó la defensa de 28 años.

“Algo me anima, tengo el alma potosina”



¡GRACIAS, SAN LUIS! 💛💙 pic.twitter.com/nXvLe8wbKr — Marta Perarnau (@Marta20Perarnau) May 19, 2023

