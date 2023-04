Liga MX Femenil: Los cinco equipos que tienen lugar asegurado en liguilla

La Liga MX Femenil está por terminar en la temporada regular y al final de la jornada 14 ya hay cinco equipos clasificados para jugar la liguilla, por lo que hay 10 equipos que se mantienen con vida para ocupar los tres lugares restantes.

Chivas mantiene el liderato general con 35 puntos, Monterrey le sigue con 33 unidades, ambos clasificados después de la fecha 12. América, Tigres y Pachuca entraron a la lucha por el campeonato esta jornada, los dos primeros con 31 puntos y las Tuzas con 29.

La Liga Femenil MX está llegando a su final. Foto: Twitter / Liga Femenil MX

FC Juárez, Xolos y Atlas son los otros clubes en puestos de clasificación, pero con nueve puntos en disputa y las estrellas alineadas, hasta Cruz Azul que ocupa el lugar 15 en la tabla general, aún puede colarse al octavo lugar.

Toluca es el equipo que se mantiene en la periferia con 19 puntos, tan sólo dos por debajo del Atlas, que ocupa el octavo lugar. Debajo de estos están Atlético de San Luis, Pumas, León, Querétaro y Santos Laguna, consecutivamente.

Por su parte, Puebla, Mazatlán Femenil y Necaxa se estarían despidiendo del Clausura 2023.

Senado pide igualdad salarial para la Liga MX

México lanzó su candidatura para ser sede del Mundial Femenil en 2027, antes de obtener la respuesta confirmatoria, el Senado criticó la decisión de la propuesta, pues la desigualdad entre la liga varonil y la femenil aún es muy amplia.

"No se puede aspirar a levantar la mano, para hacerse de la sede del futbol femenil, sino hay condiciones de equidad e igualdad, en quienes practican este deporte", mencionó Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano.

La ex futbolista de la Liga MX, Ana López Yrigoyen, explicó que no se necesitan ganar millones en comparación a Gignac, pero sí un salario base digno.

“Es cierto, no se genera igual, la Liga no nació al mismo tiempo. No se está hablando qué mañana ganarán exactamente lo mismo, se habla de un salario base digno. No se quieren los millones de Gignac, se quiere que la gente de Mazatlán o Necaxa pueda ganar 50 mil al mes para que a partir de ahí eventualmente se gane más. Estamos partiendo de una base económica super factible.”, dijo la nacida en Puebla.

