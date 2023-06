Chivas no quiso a Érick Gutiérrez por una irreal razón que pudo cambiar su carrera

El mediocampista mexicano, Érick Gutiérrez, confesó estar cerca de regresar a las Liga MX, específicamente en el equipo de las Chivas. A pesar de que el “Guti” no pasaba por su mejor momento en el PSV, el Rebaño Sagrado no estaba en condiciones de despreciar a ningún jugador mexicano, mucho menos que haya tenido fogueo en Europa, pero aún así menosprecio al canterano del Pachuca.

El propio Érick confesó que hubo interés, incluso acercamiento, pero explicó que para él las formas son importantes y la persona con la que se comunicó prácticamente desestimó al jugar, haciéndolo reconsiderar su decisión de volver al balompié mexicano.

“Tuve oportunidad de regresar en Chivas, pero no regresé por unas cosas que no me gustaron. Una persona, que no voy a mencionar, me habló muy raro, me hizo menos, no me gustó eso. Me hizo sentir menos, y yo estaba pasando un momento muy difícil acá y no me gustó. Eso para mí es muy importante, la forma en que te hablan.”, reveló el futbolista.

El jugador ha vuelto a ser opción para el Chiverío, sin embargo, esta vez se encuentra en otra forma anímica y planea sumar más minutos en su equipo y convertirse en un futbolista de renombre en su paso por el Viejo Continente.

"Quiero tener un poco más de juego para poder ser más importante y aportar mi talento. Estoy consciente de que no he jugado bastante y cuando me toca no lo he hecho de la mejor manera", dijo el sinaloense.

Érick Gutiérrez buscará nueva oportunidad en Europa

La llegada de un nuevo técnico causa muchas expectativas sobre el futuro de los futbolistas que forman parte del plantel, la ideología de un nuevo timonel no siempre coincide con los planes y lugares que tienen los jugadores.

El PSV Eindhoven confirmó a Peter Bosz como su nuevo dirigente; el contrato tiene una duración de tres años y empezará a trabajar con el equipo los primeros días de julio.

¡Que sea el inicio de una gran etapa juntos! 🔴⚪️ — PSV Español (@PSVespanol) June 12, 2023

“Desde el primer momento percibí cariño. Tanto el PSV como yo tenemos hambre de rendimiento. La temporada pasada se ganaron dos premios, pero nuestro objetivo es ser campeones nacionales. Y vamos a por eso”, fueron las palabras del nuevo técnico.

mmt