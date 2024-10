Chivas: Roberto Alvarado, el culpable de agredir a la prensa; esta es su fuerte sanción

El jugador de las Chivas del Guadalajara, Roberto "Piojo" Alvarado se vio envuelto en una polémica tras un incidente ocurrido en la sala de prensa del club, en la que lanzó un petardo.

Aunque aún no se conoce el castigo que recibirá se asegura que será una fuerte sanción económica y hasta podría ser suspendido algunos partidos de manera interna.

En la víspera del esperado Clásico Tapatío contra el Atlas, Alvarado lanzó un "barreno" que cayó dentro del área donde se encontraban los medios de comunicación, lo que generó gran revuelo tanto a nivel local como nacional.

Consciente de la gravedad del asunto, Roberto Alvarado decidió ofrecer disculpas a los representantes de los medios que se encontraban en el lugar en el momento del incidente.

Roberto Alvarado ofrece disculpas

El jugador aclaró que la intención del explosivo no era impactar la sala de prensa, sino simplemente jugar con sus compañeros de equipo. Aseguró que el objeto no estaba dirigido a nadie en particular y lamentó profundamente lo sucedido.

"Quiero ofrecer una disculpa a todos los presentes, no fue mi intención que esto pasara. Fue un malentendido y lo último que quería era causar algún daño", mencionó el "Piojo" durante su intervención.

El futbolista fue quien solicitó una reunión con los periodistas que aún permanecían en las instalaciones de Verde Valle, lugar donde entrena el equipo rojiblanco, para aclarar personalmente los hechos y expresar su arrepentimiento por el incidente.

El departamento de prensa del Club Deportivo Guadalajara organizó el encuentro entre Alvarado y los medios, donde finalmente las disculpas fueron aceptadas por los periodistas presentes.

Quedaron residuos del petardo

Aunque no se reportaron daños mayores, algunos de los restos del "barreno" alcanzaron a varios fotógrafos en la sala, quienes no sufrieron lesiones.

Este incidente rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde las opiniones estuvieron divididas. Mientras algunos aficionados lo consideraron una broma sin mayor repercusión, otros criticaron duramente la imprudencia del jugador, especialmente dado el contexto de la conferencia de prensa que se realizaba para hablar del próximo enfrentamiento contra el Atlas.

Alvarado, consciente de la magnitud que alcanzó el incidente, aprovechó la plataforma digital para reiterar su disculpa, esperando que este malentendido no afecte el enfoque del equipo ni de los seguidores en el esperado Clásico Tapatío.

El Clásico Tapatío cambiará el rumbo

El Clásico Tapatío es uno de los partidos más esperados del torneo de la Liga MX, enfrentando a dos de los equipos más importantes de la ciudad de Guadalajara: Chivas y Atlas.

En esta ocasión, el duelo tiene un sabor especial, ya que ambos equipos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla. La atención mediática ha estado puesta sobre cada detalle previo al partido, y este incidente no ha hecho más que intensificar el interés en el enfrentamiento.

El "Piojo" Alvarado, pieza clave del esquema táctico de Chivas, será sin duda uno de los jugadores a seguir durante el partido, y muchos esperan que el incidente no afecte su rendimiento en el campo.

