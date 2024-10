Liga MX: Estos son los futbolistas que han agredido física o verbalmente a periodistas (Fotos y Videos)

Esta mañana, los medios de comunicación abandonaron las instalaciones de Verde Valle tras un incidente ocurrido en la sala de prensa previo a la conferencia de cara al Clásico Tapatío ante Atlas. Según reportes de los reporteros que cubren al equipo rojiblanco, se detonó un artefacto explosivo, lo que impidió la continuidad de la dinámica.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, aseguró que el responsable de lanzar el cuete fue Roberto Alvarado, mediocampista del club. Tras el incidente, el mismo corresponsal mencionó que el futbolista se disculpó con los medios, explicando que fue parte de una broma entre compañeros, y que en ningún momento tuvo la intención de agredir a los periodistas.

A pesar de las disculpas del jugador, la prensa se mostró bastante molesta con lo sucedido, especialmente considerando el contexto de violencia que vive el país. Los periodistas mencionaron que este tipo de incidentes no puede tomarse a la ligera ni como una simple broma.

Increíble lo que pasó hoy en Chivas, ojalá @Amauryvz tome cartas en el asunto, en casi 15 años que tengo cubriendo al equipo, JAMÁS habíamos pasado esto…!

Eso NO fue una broma, como ellos lo argumentan. Tronaron un “barreno” en la puerta de la sala de prensa con todos dentro. pic.twitter.com/CzsjPl05qk — Karina Herrera 🦮 (@chapis_herrera) October 3, 2024

Este no es el primer caso de una agresión de futbolistas contra la prensa en México. Un ejemplo reciente es el del delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, quien tras perder la final del Clausura 2017 contra Chivas, empujó al reportero de Televisa, Yussif Caro, y le lanzó agua.

La confrontación continuó en redes sociales, donde el francés incluso amenazó con dejar la liga mexicana debido a su descontento con el tratamiento de la prensa. "Si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré. Me cansé de escuchar mentiras", escribió el galo en su cuenta de Twitter.

