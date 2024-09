Selección Mexicana: Julián Quiñónes hace recordar a Nery Castillo con polémicas declaraciones

El futbolista colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones, ha sido una de las grandes figuras de la Liga MX en los últimos años. Tras conseguir múltiples títulos y logros personales en México, decidió emprender una nueva aventura en su carrera al unirse al Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, lo cual generó críticas por parte de aficionados y analistas del futbol.

Sin embargo, Quiñones no tardó en defender su decisión, destacando que su salida de México fue pensada para seguir creciendo en lo personal y profesional.

En una reciente entrevista con TUDN, el exjugador del Club América reveló las razones detrás de su traslado a la liga árabe, subrayando que su principal motivación fue buscar un entorno de tranquilidad.

"A veces no saben de futbol y hablan. Para mí no me afecta, yo me fui para estar tranquilo, ya había hecho todo acá en México", declaró Quiñones, recordando a unas declaraciones polémicas de Nery Castillo, ex seleccionado nacional, y que le mencionó a algunos reporteros que él estaba en Europa y ellos no.

El delantero, que recientemente se unió a la Selección Mexicana, dejó claro que no fue a Arabia Saudita para relajarse, sino para seguir mejorando como jugador.

"No fui a relajarme, por eso estoy en la selección. Nada de eso me preocupa, el día que me retire, podrán decir lo que sea. Cada vez que me toque jugar en la selección, siempre voy a dar el 100 por ciento de mí", comentó.

Quiñones sabe que causa controversia

Con esta declaración, Quiñones busca despejar las dudas sobre su compromiso tanto con su nuevo equipo como con la Selección Mexicana, enfatizando que su esfuerzo y dedicación en cada partido son inquebrantables.

Lejos de relajarse, Julián Quiñones ha iniciado con gran éxito su etapa en el futbol de Arabia Saudita. En las primeras dos jornadas de la temporada, ya ha marcado dos goles, mostrando un nivel competitivo que ha sido clave para que el Al-Qadisiyah consiga victorias en sus primeros partidos.

A pesar de estar en una liga menos reconocida internacionalmente, Quiñones compite al más alto nivel contra jugadores de talla mundial como Aleksandar Mitrovic, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Su destacada actuación en este inicio de temporada ha comenzado a despejar las críticas sobre su decisión de jugar en Arabia Saudita, ya que demuestra que sigue siendo un jugador clave en cualquier equipo en el que juegue.

Julián Quiñones, contento con Aguirre y Márquez

En cuanto a su participación en la Selección Mexicana, Julián Quiñones se mostró entusiasmado y motivado por el proceso encabezado por el técnico Javier Aguirre y su asistente Rafael Márquez. El delantero destacó el enfoque y la intensidad que ambos técnicos han impreso en el equipo.

"Me gusta la forma de trabajar, es un modelo al que me adapto bien, me gusta la intensidad, me gusta lo que vino a transmitir", señaló Quiñones.

Para el delantero, esta intensidad es precisamente lo que la selección necesitaba para elevar su rendimiento, y se mostró confiado en que la gestión de Aguirre y Márquez dará frutos a corto plazo. "Es importante lo que le faltaba a la selección", añadió.

Julián Quiñones también se refirió al papel que desempeña Rafael Márquez como asistente técnico, resaltando su experiencia tanto como jugador como entrenador.

"Lo que aporta Rafa es importante, ha vivido todos los procesos, buenos y malos. Aportar su opinión es importante para nosotros, viene de la mano de alguien histórico en el Tricolor", explicó.

Quiñones quiere dar su mejor versión en Selección

El exjugador del Barcelona ha sido una figura fundamental en el futbol mexicano y Quiñones dejó claro que los jugadores están prestando atención a sus consejos para que la selección pueda funcionar de la mejor manera posible en las próximas competiciones.

Con un arranque prometedor en la liga árabe y un compromiso renovado con la Selección Mexicana, Julián Quiñones parece estar en el mejor momento de su carrera.

A pesar de las críticas iniciales, el delantero está demostrando que su decisión de jugar en Arabia Saudita no ha disminuido su nivel competitivo ni su hambre por seguir triunfando.

Su participación con el Tri y su buen rendimiento en el extranjero indican que Quiñones seguirá siendo un jugador importante tanto en su club como en el ámbito internacional.

