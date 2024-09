VIDEO: Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson se encaran de nuevo y se dicen de todo: "Vive del golpe que le di"

Uno de los episodios más recordados en el futbol mexicano es el golpe que el exfutbolista y ahora político Cuauhtémoc Blanco le dio a David Faitelson y en un programa de YouTube ambos se vieron las caras de nuevo para hablar sobre el incidente.

El puñetazo que Blanco le metió a Faitelson pasó en marzo de 2003 en Veracruz y a poco más de dos décadas de aquel momento los protagonistas hablaron y dijeron de todo, pero dejando en claro que han tenido una buena relación desde entonces.

En el programa Noti Sports, Cuauhtémoc Blanco bromeó y dijo: "Es que sigue viviendo de eso el cabrón, es lo que le da rating", indicando que el periodista forjó una carrera por el golpe y es lo que lo mantiene vigente. Lejos de provocar o caerle mal a Faitelson, se lo tomó bien y respondió: Vine por otro golpe".

Cuauhtémoc Blanco recuerda el golpe a David Faitelson

Cuauhtémoc Blanco, leyenda de las Águilas del América, recordó cómo fue el momento del golpe y dijo que se llevaba bien con David Faitelson, a pesar de que el comunicador siempre que podría "le tiraba" por su rendimiento.

"Siempre me tiraba el cabrón, pero nos llevamos muy bien. Yo le pedí disculpas ese día que pasó esto porque uno de caliente, ya sabes... Yo dije, de aquí soy", rememoró el exfutolista del Puebla, Chicago Fire, entre otros.

Cuauhtémoc Blanco y la vez que fue golpeado en un aeropuerto

El podcast ‘El RePortero’, del exjugador Yosgart Gutiérrez, se está convirtiendo en un punto de encuentro de jugadores en activo y retirada, así como entrenadores, que cuentan sus vivencias en el futbol mexicano y mundial, además de semana a semana dejar grandes anécdotas.

Uno de los últimos videos que se han convertido en tendencia es de una charla de Yosgart Gutiérrez con el exfutbolista Israel López, quien reveló que una vez golpeó a Cuauhtémoc Blanco en un aeropuerto, tras un partido entre Toluca y América.

La bronca entre Israel López y Cuauhtémoc Blanco se dio en un partido de la Interliga entre Toluca y América. “Al final del partido, se quedó caliente el tema, empujones y dimes y diretes en el vestidor, pero pasó”, comentó El Toshiro, quien dijo que las cosas escalaron fuera del juego.

“Perdí la cabeza; me dijo que me iba a partir la ma... y empezó a ofender”, recuerda López, quien agrega: “Nos acercamos, me calenté y perdí la cabeza, le metí un puñetazo”.

aar