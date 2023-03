América: ¿Henry Martín golpeará a David Faitelson al estilo Cuauhtémoc Blanco? El periodista recibe una advertencia

El polémico festejo de Henry Martín tras su gol en el clásico nacional entre América y Chivas sigue dando de qué hablar y uno de sus principales críticos es David Faitelson.

En una parte del programa 'Ahora o Nunca' de ESPN, Faitelson fue víctima de una burla del exfutbolista y exgoleador de algunos clubes de Liga MX, Herculés Gómez, quien le advirtió al periodista que se cuidara del goleador de las Águilas, dejando entrever que así como imita los festejos de Cuauhtémoc Blanco el siguiente paso podría ser agredir al exintegrante de TV Azteca como lo hizo hace 20 años el actual gobernador de Morelos.

"Cuidado David, porque al paso que va Henry Martín imitando a Cuauhtémoc sigues, eh, ojo", fue el comentario del exseleccionado de Estados Unidos, el cual desató la carcajada de Mauricio Pedroza, mientras que David Faitelson se quedó serio y solamente asintió.

Después de su anotación contra Chivas, que significó el 4-0 parcial a favor del América, Henry Martín realizó dos festejos que Cuauhtémoc Blanco hizo en su etapa como futbolista de los azulcremas. En el primero de ellos se aventó contra la red, mientras que en el segundo simuló orinar como un perro.

El segundo gesto de ellos fue mal visto por un sector de la prensa y de la afición al considerarlo inapropiado, antideportivo y ofensivo, por lo cual el atacante yucateco ofreció disculpas en sus redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco defiende a Henry Martín

Cuauhtémoc Blanco salió en defensa de Henry Martín por su polémica celebración tras su gol contra Chivas en el Clásico Nacional del pasado fin de semana, juego que terminó con triunfo capitalino por marcador de 4-2.

"La Bomba" anotó ante el Rebaño y festejó con la polémica celebración en donde simula hacer del baño y al respecto Cuauhtémoc Blanco comentó: “El de la orinada de perritos muchos me criticaron, pero yo me moría de risa porque en el barrio también veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa”.

“Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo. Pase lo que pase con ocurrencias y que a lo mejor tienes tres o cuatro de que se te vienen a la mente para hacerlas. Agradecerle por los festejos, la verdad me da mucha emoción recordarlos porque son momentos muy padres como jugadores y luego en un clásico”, ahondó Blanco.

