VIDEO: Israel López y la vez que golpeó a Cuauhtémoc Blanco: "perdí la cabeza"

El podcast ‘El RePortero’, del exjugador Yosgart Gutiérrez, se está convirtiendo en un punto de encuentro de jugadores en activo y retirada, así como entrenadores, que cuentan sus vivencias en el futbol mexicano y mundial, además de semana a semana dejar grandes anécdotas.

Uno de los últimos videos que se han convertido en tendencia es de una charla de Yosgart Gutiérrez con el exfutbolista Israel López, quien reveló que una vez golpeó a Cuauhtémoc Blanco en un aeropuerto, tras un partido entre Toluca y América.

El Toshiro López se enfrentó varias veces a Blanco y a las Águilas, pero con la playera de los Diablos Rojos, así como la de Pumas, fueron en donde más intensidad había, por lo que la rivalidad se salió de las canchas.

El exjugador del Club Universidad, quien se desempeñaba como defensa o mediocampista, recordó que “los partidos ante América son especiales” y que cuando tocaba enfrentar a los azulcremas “un enano de dos metros y medio” lo había estado golpeando.

Así fue la agresión de Israel López a Cuauhtémoc Blanco

La bronca entre Israel López y Cuauhtémoc Blanco se dio en un partido de la Interliga entre Toluca y América. “Al final del partido, se quedó caliente el tema, empujones y dimes y diretes en el vestidor, pero pasó”, comentó El Toshiro, quien dijo que las cosas escalaron fuera del juego.

Los jugadores de los Diablos y de las Águilas tomarían un velo conjunto en un aeropuerto. Israel López estaba hablando con Pável Pardo, cuando Cuauhtémoc Blanco llegó a ofenderlo, lo que generó que perdiera la cabeza.

“Perdí la cabeza; me dijo que me iba a partir la ma... y empezó a ofender”, recuerda López, quien agrega: “Nos acercamos, me calenté y perdí la cabeza, le metí un puñetazo”.

Israel López no detalló cómo terminó la situación o si el ahora político le regresó el golpe, pero dijo que después se reencontró con Cuauhtémoc Blanco en una concentración de la Selección Mexicana.

