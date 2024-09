Regresa la novela de Carlos Vela a la Selección Mexicana y Javier Aguirre habla del tema

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, adelantó algunos detalles sobre su próxima convocatoria de cara a los compromisos ante Estados Unidos y el Valencia previstos para octubre.

En una conferencia de prensa en Puebla, el 'Vasco' dejó abierta su postura respecto a un posible llamado a jugadores históricos que parecían estar borrados del radar de la Selección Mexicana, como Carlos Vela y Guillermo Ochoa.

El técnico mexicano reiteró que no le cerrará las puertas a ningún jugador, independientemente de su edad. En particular, se refirió al caso de Carlos Vela, quien al inicio de la temporada se encontraba sin equipo, pero que sigue siendo observado por el cuerpo técnico del Tricolor.

"No le cierro la puerta a nada ni a nadie. Son futbolistas, mexicanos, por nacimiento o naturalización y no me fijo en otras cosas. Solo que estén en buen momento y quieran estar, que tengan orgullo", declaró el cabecilla del representativo nacional.

En el caso particular de Carlos Vela, entrenador mundialista reveló que sigue en contacto con el jugador y le dejó saber que será observado al igual que los demás futbolistas mexicanos que sigan en activo.

La Selección Nacional de México 🇲🇽 se medirá ante el @valenciacf, de España, el próximo 12 de octubre en Puebla. ⚽



El partido fue presentado oficialmente este jueves.



✍ Los detalles: https://t.co/C6lp9U0qOH pic.twitter.com/iCuK1oJpld — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 19, 2024

mmt