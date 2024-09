Rivalidad entre América y Pumas llega a 150 capítulos en Liga MX

Después de obtener el título de la Campeones Cup a mitad de semana, el América vuelve a México para enfrentar el próximo domingo a Pumas en la que será la edición 150 del clásico capitalino en la historia en partidos de Liga MX.

El Estadio Ciudad de los Deportes acoge el encuentro más esperado de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024, en el que las Águilas buscarán ganar su segundo clásico de la campaña después de imponerse a Chivas.

El equipo de la UNAM ocupa la quinta posición del campeonato y los de Coapa marchan décimos, pero solamente hay tres puntos de distancia entre ambos, por lo que un resultado adverso le complicaría más el panorama a los azulcremas, que de momento se encuentran en el último lugar de la zona de play-in.

A lo largo de los 149 episodios previos (incluyen torneos largos y cortos, además de juegos de Liguilla), el balance favorece al América con 58 victorias, 55 empates y 36 triunfos para los universitarios.

En la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes será apenas el cuarto clásico capitalino y de los tres previos los Pumas ganaron dos y el otro terminó igualado.

Los del Pedregal llegan a este duelo con el reto de vencer dos veces en fila a las Águilas por primera vez en una década, pues no lo logran desde que ganaron 3-1 y 1-0 en las Jornadas 8 y 7 de los Torneos Clausura 2014 y Apertura 2014, respectivamente, ambos desarrollados en la cancha del Estadio Azteca.

El más reciente triunfo de los auriazules sobre los azulcremas en calidad de visitante fue en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2021 (3-1).

En la era de los torneos cortos, que se juegan desde 1996, el saldo también es favorable para el América, que de 70 clásicos capitalinos ha ganado 29, por 18 triunfos de Pumas y 23 igualadas.

La rivalidad entre los de Coapa y los del Pedregal incluye tres finales de Liga MX y un Campeón de Campeones. Las Águilas ganaron tres de ellas y la única en la que los universitarios salieron airosos fue en la correspondiente a la de la Temporada 1990-1991, cuando se impusieron por marcador de 1-0 como locales en la final de vuelta de aquella campaña para alzar su tercer título de liga.

La única serie que ha tenido más capítulos en finales es América vs. Cruz Azul con cuatro episodios. Empatada con América vs. Pumas también están Toluca vs. Santos y América vs. Tigres.

El argentino Leo Suárez, exintegrante de las Águilas, marcó uno de los dos goles con los que los felinos se impusieron 2-1 a los dirigidos por André Jardine el pasado 20 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2024, el duelo más reciente entre los dos clubes de la capital del país.

La escuadra de la UNAM aspira a obtener su tercera victoria en fila en el campeonato luego de sus triunfos sobre Puebla y Xolos. No gana tres juegos consecutivos desde el tramo final de la anterior campaña, cuando dio cuenta de Mazatlán (4-0), León (1-0) y América (2-1).

La actividad de la décima fecha del certamen arranca este viernes con cuatro partidos, destacando la visita de León a Monterrey para medirse ante Tigres en el Estadio Universitario.

La actividad continúa mañana con cuatro duelos más. El líder Cruz Azul se mete a la cancha del Hidalgo para enfrentar a un Pachuca que busca acercarse a puestos de play-in, mientras que las Chivas reciben a los Rayados del Monterrey en el Estadio AKRON.

El Guadalajara se ubica en el sexto lugar de la clasificación, a seis puntos de distancia de los regios, pero llega con dos derrotas en sus últimos tres compromisos, la última de ellas contra Cruz Azul.