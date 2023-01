CHIVAS | VIDEO: El Rebaño presenta a dos flamantes refuerzos para el Clausura 2023

Las Chivas quieren estar en los primeros planos de la Liga MX, por lo que presentaron a dos flamantes refuerzos para encarar el Torneo Clausura 2023, el cual será el primero de una nueva era bajo el mando del español Fernando Hierro como director deportivo.

Amaury Vergara, Presidente de Chivas y Fernando Hierro fueron los encargados de darle la bienvenida y presentar de manera oficial a Víctor Guzmán y Daniel Ríos, los flamantes refuerzos del Guadalajara, en conferencia de prensa realizada en el Estadio Akron.

“Queremos proyectos viables en la industria del futbol mexicano, en este caso los hemos repatriado a su casa (a Víctor y a Daniel) y necesitamos de la afición para hacer que sea un año exitoso para las Chivas”, comentó el presidente del Club Deportivo Guadalajara.

Sin duda el fichaje de Víctor Guzmán es el que más ilusiona a la afición tapatía, pues desde hace torneos estaba presupuestado que el mediocampista exPachuca llegará a Verde Valle, sin embargo, hasta el Clausura 2023 se puede dar el traspaso tras la polémica de dopaje.

“Regresar a Chivas es algo que me he ganado, nadie me lo regaló, creo que las expectativas que la gente tiene de mí es por eso. Para mí no es presión, más bien cada fin de semana jugaré con el corazón, estoy muy contento de regresar a casa”, indicó el campeón con los Tuzos.

Otra cara que no es nueva en las Chivas es Ríos, quien fue formado en el Rebaño, igual que el "Pocho" Guzmán, pero tuvo que salir a buscar minutos profesionales a otras instituciones y tras un largo recorrido en equipos de México (Coras, Zacatepec) y Estados Unidos (Charlotte, Nashville) regresa a Chivas para aportar su 1.86 metros en la delantera rojiblanca.

“Me considero un jugador que apoya a el vestidor, deje la puerta abierta para regresar a Chivas, trabaje duro para esto y vengo a poner responsabilidad, compromiso y mentalidad de campeonatos”, aseguró en su presentación Daniel Ríos.

“Veo al equipo muy bien y enfocado, entrenando al máximo, de entrada no pensamos en el largo plazo, vamos cada partido, es una final. (Veljko Paunovic) Es un entrenador con experiencia y mucha intensidad, genera confianza y hace muy buen grupo”, destacó el delantero centro mexicano.

