Chivas vs América: Veljko Paunovic detalla las claves para darle vuelta a la semifinal ante las Águilas

Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas, no se deja derrotar y detalló las claves para darle vuelta a la semifinal ante el América, que se llevó por la mínima el primer duelo de la llave del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Luego del partido en el que el Rebaño Sagrado perdió 1-0 ante las Águilas el estratega serbio de los rojiblancos levantó el ánimo de los aficionados del chiverío, que debe ir a la Ciudad de México a darle vuela a la eliminatoria.

🔥🎙 "QUIERO GENTE CON CABEZA ALTA Y QUIERO QUE EL QUE SUBA AL AVIÓN CONMIGO A LA CAPITAL ROJIBLANCA, LO DÉ TODO".



"NECESITAMOS IR TODOS JUNTOS Y LA AFICIÓN INCLUIDA. HAY QUE CREER".



🔥 ¡TODOS EN EL MISMO BARCO, CABRONES! 🔥 pic.twitter.com/1fuhswq8D4 — CHIVAS (@Chivas) May 19, 2023

“Hay dos temas. Uno es el análisis y ser positivo desde el análisis: jugamos muy bien, tuvimos muchísimas ocasiones y quiere decir que somos capaces de generar. Segundo tema, y el más importante, el tema de creer, el tema de la fe: Yo creo que podemos ganar, lo hemos demostrado, hemos dado vuelta muchas veces", dijo Paunovic.

Chivas necesita ganar por dos goles de diferencia en el Coloso de Santa Úrsula para avanzar a la final del Clausura 2023 de la Liga MX, lo que quiere decir que el América hasta podría perder por una anotación y aún así avanzar a la llave por el título.

"El Chivas de hoy es capaz de ganarle a cualquiera. Nos falta ganarle al América y con ese reto me subiré al avión y me iré a la capital, que me han dicho es rojiblanca. ¡Quiero ver si es así! Tengo veintitantos guerreros ahí, que les he dicho, quiero sólo ganadores, gente con la cabeza alta", dijo.

El pastor del Rebaño Sagrado dijo que su equipo puede sacar el resultado necesario para vencer al América, pues no sería la primera vez que le dan vuelta a un marcador adverso, incluso pasó en este torneo, ante los Rojinegros del Atlas.

“Solamente se ha acabado la primera parte, falta la segunda; quiero que quien suba al avión conmigo dé todo, pero no podemos solos. Hay que creer, el Rebaño Sagrado es creyente. Hay que creer. Vamos a darlo todo. Pase lo que pase, hay que ir a la capital a darlo todo. Si convertiremos, es otro partido", añadió el profe Paunovic.

Luis Ángel Malagón, portero del América, en una de sus atajadas ante las Chivas en la semifinal de ida del Clausura 2023 de la Liga MX Foto: Twitter @LigaBBVAMX

Chivas dominó el partido, pero el América hizo lo importante, el gol. Alejandro Zendejas ingresó a la semifinal de ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX en la segunda parte y al minuto 60 mostró el camino de la victoria para las Águilas.

"Se está repitiendo, nos paso con Atlas. Una vez que pasamos estas dos fases mostramos una gran cara y luego un bajón, que aprovecha el rival. Pasó hoy y pasó contra Atlas. Después viene la resurrección, eso buscamos: resurgir en la Vuelta. Vamos a ir a ganar", sentenció el DT.

