Las Chivas quieren dejar de lado la mala cara que dejaron en el Clásico Nacional ante el América y en casa es el mejor escenario. El Rebaño se mide al Pachuca este sábado en el Estadio AKRON como parte de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara viene de ser goleado 4-0 ante las Águilas, en una de las peores actuaciones de los rojiblancos en el torneo, sin embargo, ante los Tuzos parece una gran oportunidad para que recompongan el camino.

Las Chivas tienen 13 puntos luego de cuatro victorias, un empate y tres derrotas, lo que los tiene sextos general. Por su parte, el Pachuca tiene dos victorias, tres empates y tres derrotas, siendo uno de los cuadros más irregulares del certamen y que por ahora se coloca en el lugar 12.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Chivas vs Pachuca?



El encuentro entre Chivas vs Pachuca comienza este sábado a las 19:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por la señal de TUDN y VIX PLUS.

Víctor Guzmán anotó el gol de Chivas en la igualada con Pachuca. Foto: Mexsport

¿Cómo va la tabla general del Apertura 2023 Liga MX?



América 17

Atlético San Luis 16

FC Juárez 15

Tigres 14

Monterrey 13

Chivas 13

Toluca 12

Atlas 12

Pumas 12

Xolos 11

Santos 11

Pachuca 9

León 8

Querétaro 8

Mazatlán FC 7

Cruz Azul 5

Puebla 5

Necaxa 4​

Chivas quería quedarse con el Chino Huerta

César Huerta se ha convertido en una de las estrellas más brillantes del futbol mexicano desde su llegada a Pumas, un desempeño que ha dejado a algunos fanáticos de Chivas lamentando su salida del club rojiblanco. Sin embargo, según las revelaciones de Ricardo Peláez, exdirectivo de Chivas, la salida del delantero fue una decisión inevitable.

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera. Con el papá encima 'y no, y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedo libre'; con el jugador queda libre, ya no queda ningún derecho, absolutamente nada", dijo el dirigente.

Chino Huerta en su paso por las Chivas Foto: Captura de pantalla

El analista de 'Línea de 4' también cuestionó a la afición de Chivas, señalando que cuando Huerta aún era jugador del equipo, a menudo recibía abucheos y críticas por parte de los seguidores. Ahora, con su exitoso desempeño en Pumas, algunos de esos mismos seguidores están reclamando a la directiva por dejarlo ir, a pesar de que en su momento, su salida parecía ser la mejor opción para todos.

"Habría que preguntarle a los aficionados de Chivas por qué cada vez que entraba Huerta a la cancha le chiflaban, pero todo el estadio. Estaba a punto de quedar libre, queríamos que se quedara. Entonces, si ya se va a perder el jugador, lo cambiamos antes de que quedara libre", explicó el directivo.

Peláez argumentó que la decisión de Huerta de abandonar el club fue en gran parte influenciada por su incapacidad para lidiar con la intensa presión que implica ser parte del Rebaño Sagrado. La adición de Alan Mozo al plantel de Chivas fue una estrategia para garantizar que, al menos, el club obtuviera algo a cambio de la partida de Huerta.

