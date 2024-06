Chucky Lozano y los mexicanos que dejaron Europa por un contrato millonario en la MLS

La Major League Soccer (MLS) sigue consolidándose como un destino atractivo para grandes figuras del futbol mundial. Recientemente, Hirving 'Chucky' Lozano decidió poner fin a su carrera en Europa para fichar con el San Diego FC, el nuevo equipo de la MLS.

Sin embargo, el extremo de 28 años no es el primer jugador mexicano que deja el mejor futbol del mundo para mudarse a Norteamérica en busca de contratos millonarios que asegurarán su calidad de vida y la de su familia, sobre todo, pensando a futuro.

Tras su llegada a la MLS, el canterano de Pachuca señaló que firmó con San Diego debido a lo atractivo del proyecto y a la gran oportunidad que representa para él en el futbol de Estados Unidos"Desde la primera plática me mostraron todo el proyecto y me quedé en shock. La verdad que me siento muy bien, es el proyecto de mi vida, me identifico mucho con eso...", compartió con los medios el excampeón con el Napoli.

La decisión del 'Chucky' también se basa en el cuidado de su familia. Desde su regreso con el PSV, el jugador había mencionado que los cambios en su carrera eran por el bien de su familia, y la cercanía con México ofrecida por la MLS es sin duda un factor que suma a su decisión.

Carlos Vela dejó ir su mejor momento en la Real Sociedad

Carlos Vela decidió decirle adiós a San Sebastián donde era un ídolo y referente de la Real Sociedad por un atractivo contrato en la ciudad de Los Angeles. En el equipo español, el mexicano se convirtió en uno de los mejores jugadores del plantel, llegando a pelear en la tabla de goleo ante Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

A pesar del buen momento futbolístico, Vela siempre ha sido honesto sobre su perspectiva del balompié, afirmando que literalmente sólo lo ve como un trabajo, mientras que su verdadera pasión es el basquetbol y esta nueva oferta le permitiría estar cerca de su deporte favorito.

En la MLS, el oriundo de Quintana Roo se consolidó como uno de los mejores jugadores de la franquicia angelina, pero su salida del Viejo Continente se dio cuando estaba en pleno apogeo. Este traslado le ofreció una vida cómoda y la posibilidad de estar en una ciudad con una gran comunidad latina.

Héctor Herrera es uno de los mejores pagados en la MLS

Héctor Herrera también tomó la decisión de dejar el futbol europeo para unirse a la MLS. Recordado por su paso por el Porto y el Atlético de Madrid, el mediocampista reconoció que le hizo falta más disciplina para tener una mejor carrera en el Viejo Continente.

A pesar de haberse convertido en una pieza clave en el equipo del 'Cholo' Simeone, las lesiones lo mantuvieron mucho tiempo en el banquillo, lo que influyó en su decisión de viajar a la MLS para continuar su carrera.

Ahora, a sus 34 años, es una figura destacada en el Houston Dynamo y está en el top 10 de los jugadores mejor pagados de la liga. Su experiencia ha sido valiosa para el equipo, y su presencia en la MLS confirma a la liga como un destino viable y atractivo para futbolistas que buscan asegurar su futuro financiero sin sacrificar su nivel de juego.

Welcome to HH Town 🤘🏻🤠 gracias siempre por su apoyo 🧡🦊 @HoustonDynamo pic.twitter.com/u9mSoMTwVG — Héctor Herrera (@HHerreramex) May 20, 2024

mmt