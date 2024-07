Comité Olímpico Mexicano responde ante las acusaciones de la Conade de excederse en su presupuesto rumbo a París 2024

En un comunicado, el Comité Olímpico Mexicano (COM) se deslindó de la negativa de la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, de liquidar un adeudo de 1.2 millones pesos para cubrir el hospedaje de ella, un acompañante y tres miembros de su organismo en el hotel sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De acuerdo con Proceso, la Conade se negó a pagar, debido a que los funcionarios no aceptaron hospedarse en el hotel elegido por el Comité Organizador. El COM mencionó que en marzo de este año recibieron la notificación de que los funcionarios se hospedarían en otro hotel, sin considerar que la fecha de cancelación tenía límite en septiembre de 2023.

Por su parte, la Conade sostiene que el COM les informó por primera vez sobre el hospedaje en París durante los Juegos Panamericanos de Santiago en octubre de 2023, , es decir, mes y medio después de que vencieran las fechas mencionadas.

La decisión del hospedaje en los hoteles designados por el Comité Organizador Juegos Olímpicos París 2024 no fue una decisión unilateral Comité Olímpico Mexicano

La situación se ha ido complicando, ya que, en caso de no liquidar la deuda, la regente deportiva, así como sus acompañantes, no recibirán sus acreditaciones para los Juegos Olímpicos.

En enero de este año, la Conade notificó al COM que no deseaba el hospedaje, y lo ratificó el 27 de marzo en una minuta donde aceptaban la transportación y la comida, pero no el hotel de lujo. Ante esta situación, queda por definir quién asumirá la deuda.

El Comité Olímpico Mexicano aclara los puntos sobre el comunicado de la @CONADE del 7 de julio abordando temas de hospedaje y política de austeridad.

Lee el comunicado completo aquí: https://t.co/rAw5lzt02U pic.twitter.com/ThIMUGU9vu — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 9, 2024

Conade reporta su postura en contra de la deuda

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) reiteró su postura respecto a la deuda por la cancelación de las revelaciones del hospedaje realizadas por el Comité Olímpico Mexicano (COM) para los Juegos Olímpicos de París 2024, desaprobando los gastos propuestos por el COM.

Según el comunicado de la Conade, el COM reservó habitaciones de lujo que oscilan entre los 40 mil y 50 mil pesos por noche, deuda que se atribuyó a la institución dirigida por Ana Guevara, quien refiere que notificaron que no harían uso de dichas instalaciones.

El escrito también asegura que la Conade pondrá a disposición los documentos oficiales para respaldar su versión. Según el reporte, la deuda con el Comité Organizador asciende a alrededor de 1.5 millones de pesos y la Conade deberá liquidarla antes de la próxima semana.

Comunicado de prensa



CONADE cumple la política de austeridad y no permite lujos y excesos de sus servidores públicos en comisiones nacionales e internacionales. 🗞️



👉 https://t.co/5xTr3JZUWa pic.twitter.com/Cuk3mSfCoj — CONADE (@CONADE) July 8, 2024

