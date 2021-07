CONOR MCGREGOR vs DUSTIN POIRIER: En qué canal VER EN VIVO la UFC 264

Conor McGregor y Dustin Poirier estelarizarán una gran cartelera en el UFC 264, este sábado, con la tercera edición de esta rivalidad que hasta el momento está igualada.

La última aparición de "The Notorious" en el octágono fue decepcionante, pues no dio el ancho ante un Poirier quien estaba bien preparado físicamente y no sufrió para mandarlo a la lona.

HORA Y DÓNDE VER LA UFC 264 MCGREGOR VS POIRIER

El combate de este sábado arranca alrededor de las 22:00 horas y la podrás seguir a través de UFC Fight Pass y ESPN +.

LA ÚLTIMA DE CONOR MCGREGOR VS DUSTIN POIRIER

Sin embargo, este sábado buscarán cambiar la narrativa en el que podría ser el último enfrentamiento de esta rivalidad y, en caso de una derrota, un golpe duro a la carrera de McGregor.

Durante el careo para el combate, Conor McGregor calentó los ánimos al lanzalrle una patada a Poirier, aunque al final se calmó todo y no pasó a mayores.

