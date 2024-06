'Canelo' revive, después de un año, la pelea con Lionel Messi en Qatar 2022; “Hay que reconocer"

Ha pasado un año y medio de la polémica pelea que se generó entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre México en el Mundial de Qatar 2022. En el marco de la Copa América 2024, el boxeador tapatío explicó el motivo de su molestia con el futbolista y de la posterior disculpa que le ofreció a La Pulga.

El pugilista jalisciense admitió que el coraje por la caída del Tricolor le nubló las cosas, pero posteriormente se percató de que se equivocó con sus críticas hacia el actual jugador del Inter Miami y por ese motivo le ofreció disculpas.

"Hay que reconocer cuando uno se equivoca, no te hace más ni menos. Hay que reconocer cuando uno lo hace. La euforia de ver perder a México... Con las emociones uno no se fija en lo que hace, hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada", reconoció el 'Canelo' Álvarez en entrevista con Univisión Fresno.

Momentos después del 2-0 que Argentina le propinó a México, circuló un video de los jugadores de la Albiceleste festejando su triunfo en su vestidor. En una parte del mismo, aparentemente Lionel Messi habría pateado un jersey del Tricolor.

Al ver ese videoclip en las redes sociales, el 'Canelo' Álvarez arremetió contra el entonces futbolista del PSG, lo que generó una gran polémica en la que incluso Sergio Kun Agüero se metió a defender a Messi, quien minimizó la situación.

Andrés Guardado también salió en defensa de la Pulga y le explicó a Álvarez Barragán que lo normal es que las camisetas que se intercambian se arrojen al suelo en cuanto se llega al vestidor. 'Canelo' borró sus publicaciones y un año y medio después habló del tema por primera vez.

Messi y Argentina, a cuartos de final de la Copa América

Lionel Messi y Argentina consumaron su pase a los cuartos de final de la Copa América 2024 luego de imponerse 1-0 a Chile a dos minutos de final en el cierre de la segunda jornada del Grupo A.

Lautaro Martínez marcó el único gol del cotejo celebrado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde la Albiceleste obtuvo su segunda victoria del certamen tras haber superado a Canadá en el partido inaugural.

Argentina y Messi cerrarán la fase de grupos enfrentando a Perú el sábado 29 de junio en busca de asegurar el primer puesto del Grupo A de la Copa América 2024.

Leo Messi y el plus necesario para ganar estos partidos: la GARRA 💪 pic.twitter.com/B1FIueY4M2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 26, 2024

¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa América?

Los cuartos de final de la Copa América 2024 están programados para disputarse del 4 al 6 de julio.

El 4 de julio se enfrentará el primer lugar del Grupo A, que apunta a ser Argentina, contra el segundo del pelotón B, en el que se encuentran México, Venezuela, Ecuador y Jamaica.

Las semifinales están pactadas para realizarse el 9 y 10 de julio. El 13 de julio se llevará a cabo el 13 de julio y un día después, el domingo 14, se celebrará la gran final del certamen continental en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

EVG