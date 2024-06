Copa América 2024 | Daniella Chávez y el espectacular VIDEO con todas las playeras del torneo; la de México se le ve hermosa

Daniella Chávez, famosa modelo y creadora de contenido chilena, subió un video a sus redes sociales con las playeras de algunas de las selecciones participantes en la Copa América 2024, incluyendo la de México, la cual lució de gran manera.

Daniella Chávez tiene una gran relación con México, pues es aficionada declarada del América, asistiendo varias veces al Estadio Azteca y alentando a las Águilas con fotos y videos en sus redes. Sin embargo, no ha mostrado favoritismo en la Copa América.

En su cuenta de X, antes Twitter, la modelo subió un video modelando las playeras de las selecciones que juegan la Copa América 2024, torneo que se disputa en Estados Unidos hasta el 14 de julio.

"¿Quién ganará y quién decepcionará?", es el mensaje con el que Daniella Chávez acompaña su publicación, la cual tiene más de siete mil interacciones al momento, pero que sin duda con el pasar del tiempo aumentará sus likes, compartidos y comentarios, así como visualizaciones.

Jugadores de Argentina quieren estar con Daniella Chávez

La popular y reconocida modelo chilena Daniella Chávez encendió las redes sociales, ya que hizo una tremenda declaración en donde señaló que cientos de futbolistas le escriben, incluyendo de seleccionados argentinos.

En redes sociales le han llamado "prostituta", esto debido a que reconoció que tuvo relaciones con Cristiano Ronaldo, y para responder la modelo de Chile señaló que no tiene necesidad de hacerlo.

"Si fuese prostituta me acostaría con los cientos de futbolistas profesionales que me escriben, incluyendo los de la Selección Argentina. Pero no lo soy y no necesito acostarme con alguien por dinero. Me va fenomenal en redes sociales", indicó en su cuenta de Twitter.

Por el momento Daniella Chávez no ha ofrecido nombres de los futbolistas que le han mandado mensajes, ni mucho menos de los elementos de la Selección Argentina, que en Qatar 2022 se alzaron con la Copa del Mundo y que en la Copa América 2024 buscarán el bicampeonato de América.

