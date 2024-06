Jaime Lozano y Edson Álvarez lanzan fuerte advertencia a los rivales de México en la Copa América

El día previo al debut de México en la Copa América 2024, el director técnico Jaime Lozano y el capitán Edson Álvarez enviaron una clara advertencia a los rivales del Tricolor en la competencia continental que se desarrolla en Estados Unidos.

El Jimmy Lozano dejó en claro que el equipo nacional acude al evento continental con el objetivo de ganar cada uno de los compromisos que dispute y que pondrá al mejor 11 posible para que sus dirigidos estén más cerca de la meta.

"No venimos a participar, queremos ganar con partidos claros y la intención es meter al mejor cuadro posible siempre", declaró Jaime Lozano en la conferencia de prensa el día previo al debut de México en la Copa América 2024 contra Jamaica en actividad del Grupo B.

¡Somos más de 11 en la cancha, somos 180 millones de mexicanos! 🇲🇽👊🏼



Con la ilusión intacta, Vamos #JuntosyUnidos por la Copa América. 🔥💚#ProyecciónTricolor pic.twitter.com/CMo4fGImO4 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2024

Consciente del mar de dudas en el que llega la Selección Mexicana al evento, Jaime Lozano reconoció que prefiere que así sean las cosas y no arribar al certamen con puras victorias, porque prioriza la competencia sobre el resultado.

"Si tenemos las mejores posibilidades de enfrentar a Alemania o Brasil, prefiero eso, prefiero llegar así a una Copa del Mundo, y no ganando todos los juegos, con un techo de cristal", subrayó el Jimmy Lozano, quien está al frente del Tricolor desde junio del año pasado.

Edson Álvarez apunta a lo más alto en la Copa América

Por su parte, el mediocampista del West Ham, Edson Álvarez, aseguró que cualquiera de los integrantes del Tricolor que no aspira a conquistar el trofeo de la Copa América 2024 está en otro canal.

"Estamos emocionados, no sé hasta dónde llegará esta selección, tenemos objetivos a corto plazo, que es pasar el grupo, después por qué no estar entre los primeros cuatro lugares. El objetivo de estar aquí y el que no aspire a ganar la Copa América, está perdido", aseveró el capitán de la Selección Mexicana.

Para el futbolista surgido de las fuerzas básicas del América se tratará de su primera Copa América con México, pues el conjunto nacional disputó esta justa por última ocasión en el 2016, el año en el que precisamente debutó.

El trayecto de México en la Copa América 2024

La travesía de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 comienza el sábado 22 de junio en el Estadio NRG de Houston, Texas, donde enfrenta a su similar de Jamaica.

México disputa su segundo compromiso del Grupo B del certamen el miércoles 26, cuando se vea las caras con Venezuela en el Estadio SoFi de Inglewood, California.

La participación de México en la primera ronda de la Copa América 2024 termina el domingo 30 de junio ante Ecuador en el cierre de la actividad del sector B. Dicho duelo se efectuará en el Estadio de la Universidad de Phoenix.

EVG