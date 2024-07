Copa América 2024 | Marcelo Bielsa explota con la organización de Estados Unidos: “Esto es una plaga de mentirosos”

El entrenador de Uruguay Marcelo Bielsa explotó este viernes contra los servicios de seguridad del estadio de Charlotte. En rueda de prensa previa al partido por el tercer lugar de la Copa América, el argentino se dijo indignado por la falta de aplicación de los protocolos de protección para los familiares de los futbolistas charrúas.

Este violento incidente desató la ira del técnico, pues jugadores como Darwin Núñez, José María Giménez y Ronald Araújo estuvieron involucrados en una trifulca contra los colombianos en las gradas del estadio. 'El Loco' defendió la reacción de sus jugadores, argumentando que estos actuaron en defensa propia y de sus seres queridos.

"No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas", afirmó Bielsa completamente molesto.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

Además de criticar la seguridad del estadio, Bielsa también puso en duda la capacidad de Estados Unidos para organizar la Copa América, pues acusó a la organización de no asumir responsabilidades y de buscar culpables entre los jugadores uruguayos en lugar de reconocer sus propias fallas en la seguridad del evento.

El estratega de Uruguay arremetió contra la Conmebol, acusándola de difundir información falsa sobre las condiciones de los campos de juego y de entrenamiento. Asimismo, cuestionó la ética de los medios de comunicación en su cobertura del incidente, exponiendo que se enfocan más en la sensacionalización que en la verdad.

"Entonces, ya me cansé. No te dicen: 'te doy una cancha perfecta'. Te dicen: 'te doy una cancha instalada' ¡Las canchas de entrenamiento eran un desastre!", argumentó el estratega de Uruguay.

¡Esto es una plagas de mentirosos! Todos estamos amenazados... ¡Todo es una vergüenza! El país como organizador tiene responsabilidad Marcelo Bielsa / Copa América

Marcelo Bielsa habla del FIFAgate

El entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa explotó ante los cuestionamientos sobre posibles sanciones a sus jugadores, quienes se vieron involucrados en una trifulca con aficionados colombianos en las tribunas, defendiendo a sus familiares.

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó el dirigente en tono sarcástico.

El FIFAgate, fue un escándalo de corrupción que salió a la luz en 2015 y que involucró a altos dirigentes del futbol mundial, incluidos de la Conmebol y la Concacaf, el seleccionador lo mencionó como contexto como crítica hacia las posibles represalias contra sus jugadores.

En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores Marcelo Bielsa / Copa América

El técnico argentino dijo en casos de corrupción el enfoque fue de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, y ahora, se busca culpar a los jugadores uruguayos por defender a sus allegados.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

mmt