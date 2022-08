Cristiano Ronaldo pide perdón al niño que le rompió el celular, pero la reacción no es la esperada e irá a juicio

La temporada pasada de la Premier League Cristiano Ronaldo tuvo un desafortunado encuentro con un aficionado del Everton. El Manchester United perdió aquel partido y el crack luso, enojado, rompió el celular del fan, lo que hizo que recibiera una advertencia por parte de la policía.

La madre del niño confesó que tuvo una plática con Cristiano Ronaldo, quien como pudo consiguió el número para pedir disculpas por lo sucedido en abril, sin embargo, la conversación no llegó a buen puerto, de acuerdo con información de Daily Mirror.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

Sarah Kelly, mamá de Jacob Harding, reveló que un hombre llamado Sergio le llamó para ofrecer disculpas, días después el mismo sujeto le comentó que CR7 quería hablar con ella. "Le dije: 'La respuesta es no'. Colgué, estaba temblando y llorando. Me sentí intimidada. ¿Cómo se atreven?", mencionó de acuerdo los testimonios del medio citado.

Así se dio el encuentro de la madre con Cristiano Ronaldo

Sarah Kelly narra: "El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: 'Hola, soy Cristiano Ronaldo", el delantero añadió que no era un mal padre, a lo que Kelly respondió: "Nunca dije que fueras un mal padre". Sumado a esto, la madre de Jacob aseguró que "El Bicho" nunca se refirió a él por su nombre.

"Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue 'el niño'. 'Sé que el chico tiene problemas', me dijo. Y le contesté: 'Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema", indicó Sarah Kelly.

Hard work always pays off 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/kMqIpB2nfV — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 10, 2022

La madre del aficionado del Everton contó que CR7 le dijo: "'Lo siento. No he hecho nada malo'. Dijo que no había 'pateado, matado o golpeado a nadie'. Eso encendió mi fuego, estaba furiosa y mi corazón latía con fuerza y le dije: '¿Entonces golpear la mano de mi hijo y magullarla no está lastimando a nadie?’”.

La charla entre ambos de volvió hostil y fue cuando Cristiano Ronaldo mencionó que no quería que el tema se volviera legal: "Dijo que no lo quería en los medios ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios".

Sarah Kelly, mamá de Jacob Harding, se refirió a Cristiano Ronaldo tras el encuentro como: "Es el hombre más arrogante con el que he hablado”.

