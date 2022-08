BOX: "Canelo" Álvarez recuerda su derrota ante Floyd Mayweather; "me hubiera vuelto loco"

Saúl "Canelo" Álvarez sigue en plena preparación para su tercer pelea ante Gennady Golovkin, pero en su campamento el boxeador tapatío se dio el tiempo de recordar su combate ante el ya retirado Floyd Mayweather y agradeció el no haber ganado aquel choque.

El "Canelo" chocó ante el estadounidense en 2013, en Las Vegas, y perdió por decisión unánime ante el "Money". El actual campeón indiscutido de las 168 libras hizo memoria y reconoció que es un peleador completamente diferente al de hoy en día.

🔙🥊 14 de septiembre de 2013.



Floyd Mayweather Jr. derrotaba al Canelo Álvarez por UD.



La única derrota del Canelo en sus 56 peleas como profesional.

pic.twitter.com/9wECBcCv15 — Aldair Miranda (@AldairMiranda) September 14, 2020

"Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo a ese 'Canelo' con el 'Canelo' de hoy, veo versiones completamente diferentes. Ahora, contra Floyd Mayweather, se daría una pelea completamente diferente”, comenzó diciendo el mexicano para Making of de DAZN.

Más adelante, el púgil tricolor reconoció que de haber ganado en 2013 ante Mayweather pudo "haberme vuelto loco", pues el golpe de fama y dinero hubiera afectado su carrera, por lo que sabe que no era su momento.

"Siempre lo dije. Si hubiese ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y no hubiera funcionado bien, tal vez. Entonces, podría haberme vuelto loco. No era mi momento, y así es como lo tomo. Me llevó unos días aceptarlo", finalizó el "Canelo" Álvarez.

Esa derrota de Saúl Álvarez fue la primera de su carrera profesional; la segunda llegó haces unos meses cuando cayó ante el ruso Dmitry Bivol en combate por el título mundial de las 175 libras de la AMB.

aar