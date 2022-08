BOX: "Canelo" Álvarez revela los cambios en su entrenamiento y pone a temblar a GGG

La esperada trilogía entre el "Canelo" Álvarez y GGG tendrá en juego todos los campeonatos de peso supermedio que el mexicano tiene en su poder y se espera que al ser en una categoría optimo la velocidad del tapatío regrese.

Y es que en la pelea que sostuvo ante Dmitry Bivol en peso semicompleto el "Canelo" lució agotado y lento, por lo que fue evidente que para su compromiso ante Golovkin debía realizar cambios, los cuales ya está haciendo.

“Han cambiado muchas cosas en mi acondicionamiento físico, no salía a correr porque estaba lesionado de las rodillas, ahora lo hago y me ha ido bien. Aumentaremos la distancia en estas semanas y ya en las últimas dos le bajaremos y haremos más entrenamiento de velocidad”, comentó Saúl Álvarez a Associated Press.

El pupilo de Eddy Reynoso asegura estar en buena forma física y estar entrenando fuerte para la que será se segunda pelea del año, luego de la derrota ante el púgil ruso por la corona de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Lo traté de hacer unas semanas y es muy complicado cambiarlo todo de repente así que ahora como toda mi vida sigo comiendo lo mismo de antes. Me siento muy bien, he estado entrenando fuerte y estoy con confianza para la pelea", añadió.

Eduin Caz no cantará en la pelea del "Canelo"

Falta poco más de un mes para que Saúl "Canelo" Álvarez se suba por segunda vez en el año al ring y lo hará en la tercera entrega de su rivalidad ante Genaddy Golovkin, sin embargo, el gran ausente de la noche será Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

Y es que se había manejado que el cantante sería el encargado de entonar el Himno mexicano en la pelea del "Canelo", pero ya tiene un evento agendado en Las Vegas con Firme, por lo que no podrá estar presente en el combate del tapatío.

"Me informan que hace dos días hablaron 'Canelo' y Eduin Caz, lamentablemente no podrá cantar Eduin en la pelea de 'Canelo', así que ya están buscando quién será el que entone el Himno en su pelea”, mencionó Chamonic en su cuenta de Instagram.

No sería la primera vez que el cantante deje colgado al campeón de las 168 libras, pues en su combate pasado ante Dmitry Bivol estaba contemplado para salir y cantar al lado de Álvarez Barragán.

