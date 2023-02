Cruz Azul: #FueraTuca; afición de La Máquina pide la salida de Ricardo Ferretti en su debut como DT del club

Apenas este sábado Ricardo Ferretti debutó como director técnico de Cruz Azul y los aficionados de La Máquina hicieron tendencia el #FueraTuca en Twitter.

Durante el partido de la Jornada 9 de la Liga MX contra FC Juárez, los seguidores de La Máquina convirtieron en tendencia el hashtag para pedir la salida del 'Tuca' Ferretti del timón celeste.

El motivo por el que los fans del equipo capitalino hicieron ruido con el #FueraTuca se debe a su molestia por ver en el 11 titular contra los Bravos a Julio César 'Cata' Domínguez y a Rafael Baca.

Primer partido y la afición del Cruz Azul ya hizo tendencia el #FueraTuca pic.twitter.com/TpfieWotir — Andre Marín (@andremarinpuig) February 25, 2023

Ricardo Ferretti fue presentado como nuevo estratega de Cruz Azul el jueves pasado. El brasileño fue el elegido por la directiva del club para reemplazar a Raúl Gutiérrez.

Los de La Noria se impusieron por la mínima diferencia a FC Juárez en la cancha del Estadio Azteca gracias al gol de Uriel Antuna.

¿Qué promete 'Tuca' Ferretti en Cruz Azul?

En su presentación como nuevo director técnico de Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti fue muy mesurado, pues aseguró que irá partido a partido, evitando hablar de trofeos.

"Aquí lo importante son los jugadores, nosotros somos piezas y vamos a buscar darles las mejores armas posibles. No me ocupan los años (que pueda estar), me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través de trabajo y así las cosas se logran. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es a ver a dónde llegamos", comentó Ferretti ante los medios.

El 'Tuca', quien le ganó la partida a Hugo Sánchez y Antonio Mohamed para tomar las riendas de Cruz Azul, manifestó el honor que le genera estar al frente de un club tan importante y aseguró que no importan sus logros anteriores con otros equipos, pues vive del presente.

EVG