En su presentación como nuevo director técnico de Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti fue muy mesurado, pues aseguró que irá partido a partido, evitando hablar de trofeos.

"Aquí lo importante son los jugadores, nosotros somos piezas y vamos a buscar darles las mejores armas posibles. No me ocupan los años (que pueda estar), me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través de trabajo y así las cosas se logran. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es a ver a dónde llegamos", comentó Ferretti en conferencia de prensa.

El 'Tuca', quien le ganó la partida a Hugo Sánchez y Antonio Mohamed para tomar las riendas de Cruz Azul, manifestó el honor que le genera estar al frente de un club tan importante y aseguró que no importan sus logros anteriores con otros equipos, pues vive del presente.

"Uno de los cuatro grandes del futbol. Qué más honor puedes tener como trabajador, empleado, entrenador de una institución tan grande. Cuántos no quisieran estar en mi lugar. Llego al mil por ciento porque como decía antes, no vivo del pasado ni del futuro. Lo que pasó se queda en el pasado y vivo el hoy. No he ganado nada y quiero ganar con la institución que hoy represento", enfatizó.

Cruz Azul disputará su primer compromiso bajo las órdenes de Ferretti el sábado 25 de febrero, cuando reciba en el Estadio Azteca a FC Juárez en el marco de la Fecha 9 de la Liga MX.

'Tuca' alaba labor de Joaquín Moreno en Cruz Azul

Por otra parte, Ricardo Ferretti reconoció el trabajo de Joaquín Moreno como entrenador interino de La Máquina, pues el equipo consiguió sus primeras dos victorias del Clausura 2023 con él en el timón, pues se hizo cargo de los de La Noria tras el cese de Raúl Gutiérrez.

"Estuve no con todos. Hay que respetar. Joaquín se hizo cargo del entrenamiento de hoy. Me acerqué con los más que pude. El ingeniero hizo la presentación. Conocía a Chuy, al Cata en selección y a muchos los conozco porque está metido en el futbol. A un 80 por ciento los conozco y ellos me conocen. Creo que podemos hacer una buena química", comentó el 'Tuca'.

El veterano estratega brasileño regresa a los banquillos después de 10 meses de inactividad, pues en abril del año pasado había salido de FC Juárez, club al que dirigió en los Torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

EVG