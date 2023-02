Sergio Ramos concluye su etapa con la selección de España y manda un duro mensaje

El histórico defensa Sergio Ramos dio a conocer este jueves que su etapa con la selección de España llegó a su fin, aunque no por voluntad propia.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales, el actual futbolista del PSG reveló que mediante una llamada vía telefónica, Luis de la Fuente, actual entrenador de La Roja, le hizo saber que no lo convocará "ndependientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe" su "carrera deportiva".

"Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja", se lee en una parte de la carta publicada por Sergio Ramos.

El veterano zaguero surgido del Sevilla lamenta la manera en la que concluye su era como seleccionado español, pues considera que no se debe a su rendimiento en el terreno de juego.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️

"Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", ahondó.

Sergio Ramos reconoció que le tiene envidia a futbolistas como el argentino Lionel Messi o el croata Luka Modric, quienes a pesar de su edad siguen representando a sus respectivas selecciones.

"Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el futbol. Lamentablemente no sera así para mí, porque el futbol no siempre es justo y el futbol nunca es solo futbol", puntualizó.

Los logros de Sergio Ramos con España

La aventura de Sergio Ramos como seleccionado comenzó el 26 de marzo del 2005 en un triunfo de España por 3-0 sobre China en partido amistoso.

Un año después, el oriundo de Camas, Sevilla, fue convocado por Luis Aragonés para disputar el Mundial de Alemania 2006, su primera participación en el magno evento.

Pero los momentos de gloria con La Roja comenzaron en el 2008 con la conquista de la Eurocopa de aquel año celebrada en Austria y Suiza, donde un gol de Fernando Torres en la final contra Alemania le dio el título a los ibéricos.

Dos años después, Sergio Ramos fue pieza fundamental para la coronación mundial de España en Sudáfrica 2010, el primer y único cetro del orbe de La Furia hasta la fecha.

El tercer y último título del defensa con la selección española fue el de la Eurocopa 2012, competencia que realizaron de manera conjunta Polonia y Ucrania.

EVG