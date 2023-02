Cruz Azul: Revientan a Hugo Sánchez y un compañero de ESPN lo hace menos al aire (VIDEO)

El nombre del exgoleador Hugo Sánchez es uno de los que suena con más fuerza para reemplazar a Raúl Gutiérrez en la dirección técnica de Cruz Azul.

Sin embargo, uno de los comentaristas de ESPN, empresa en la que trabaja desde hace muchos años, criticó fuertemente al 'Macho', a quien calificó como "desfasado" y "desactualizado" para tomar las riendas de un club como La Máquina.

"No es porque me tenga bloqueado en sus redes sociales, eso no tiene nada que ver. Yo creo que a Hugo le podemos respetar su imagen de Pentapichichi y su bicampeonato (con Pumas en el 2004), pero hoy está desactualizado, desfasado totalmente Hugo Sánchez como para hacerse cargo de una crisis como la de Cruz Azul", aseguró Rafael Ramos en el programa "Futbol Picante".

Ojalá y anoche hubiera estado presente Rafael Ramos en Fútbol Picante, no dijo mentiras sobre Hugo Sanchez

Interesante que Davalos y Ortega, la supuesta inteligencia deportiva así como Lotti y Carrera sean de Bragarnik

Si trae 2-3 jugadores decentes a @CruzAzul , denle las llaves pic.twitter.com/RVjI7s629G — OS (@Soberanes25) February 16, 2023

Las críticas de Ramos a 'Hugol' no terminaron ahí, pues también dijo que lo único que el exdelantero del Real Madrid sabe de la Liga MX es por lo que ve en la televisión.

"Hugo lo único que sabe del futbol mexicano es lo que ve por la televisión, pero está desactualizado totalmente de muchos escenarios del futbol mexicano", ahondó.

Hugo Sánchez tiene poco más de una década sin dirigir, pues su última experiencia en el banquillo fue con los Tuzos del Pachuca en el 2012, equipo con el que ganó nueve de 23 partidos.

Cruz Azul define fecha para presentar a su nuevo DT

Tras la destitución de Raúl Gutiérrez, Cruz Azul anunció a Joaquín Moreno como su director técnico interino. Sin embargo, la idea del equipo es terminar el Torneo Clausura 2023 con un nuevo entrenador.

La directiva de La Máquina tiene como candidatos para reemplazar al 'Potro' a Antonio Mohamed, Hugo Sánchez, Ricardo 'Tuca' Ferretti y José Manuel de la Torre.

De acuerdo con información de otros medios, la intención del Cruz Azul es presentar a más tardar a su nuevo estratega en el transcurso de la próxima semana, pues el próximo miércoles 22 de febrero enfrentará al Atlas en duelo aplazado de la Fecha 7 de la Liga MX, por lo que ese día debutaría al frente el nuevo timonel de los celestes.

EVG