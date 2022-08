CRUZ AZUL | VIDEO: "Chuy" Corona no se esconde y le responde a los aficionados tras el 7-0

Aficionados de Cruz Azul estuvieron en las instalaciones del club para abordar a los jugadores y pedir explicaciones sobre la humillante goleada que recibieron del América; mientras unos pasaron de largo sin decir nada, José de Jesús Corona, referente de La Máquina, se detuvo a dar la cara.

"Chuy" salía de la Noria en su camioneta cuando se detuvo para hablar con los aficionados que molestos le hacían preguntas y demandas el histórico portero: "Necesitamos un líder y tu eres el líder aquí. Si todavía no te vas a ir pide la titularidad, ese wey (Sebastián Jurado) ya no tiene nada. Ya no le solapes nada a Baca ni a 'Cata'", le reclamaron los aficionados.

#CruzAzul 🚂



“Lo que nos queda es tragarnos y aceptar todo”.



“Hay maneras de perder y discúlpennos. Me he partido la madre por este equipo, me han tocado las buenas y las malas. Esta es una mala y estamos muy avergonzados”.



"Hay maneras de perder y discúlpennos. Me he partido la madre por este equipo, me han tocado las buenas y las malas. Esta es una mala y estamos muy avergonzados".

"Siento una impotencia de no poder ayudar a mis compañeros. Me parto la madre fuera, sigo haciendo todo lo que venía haciendo anteriormente, me quedo doble sesiones, hago lo que tengo que hacer", respondió el guardameta.

Jesús Corona agregó: " Lo que nos queda es tragarnos y aceptar todo... Hay maneras de perder y discúlpennos. Me he partido la madre por este equipo, me han tocado las buenas y las malas. Esta es una mala y estamos muy avergonzados".

Desde el 12 de marzo, cuando derrotaron a los Pumas, "Chuy" Corona no juega con el Cruz Azul. Una lesión lo alejó de la portería celeste y Jurado se adueño de la titularidad impulsado por el voto de confianza de Diego Aguirre que llegó este torneo, aunque tras el 7-0 del sábado fue cesado.

Raúl "Potro" Gutiérrez es el nuevo DT de Cruz Azul

Luego de que Diego Aguirre fuera despedido por el Cruz Azul, quien asumirá el interinato del equipo es Raúl el "Potro" Gutiérrez y se preve que haya cambios importantes en el 11 inicial del cuadro celeste.

De acuerdo con información de medios nacionales, "Chuy" Corona regresará a la portería de La Máquina y el "Cata" Domínguez, junto a Rafa Baca, dos de los jugadores más criticados y reventados por la afición, serían relegados a tener actividad con la Sub 20.

