CRUZ AZUL | VIDEO: ¡Tremendo susto! Juan Escobar casi atropelle a un perrito, en medio de los reclamos de los fans

Juan Escobar atendió a los molestos aficionados del Cruz Azul que le reclamaban por la goleada que el equipo sufrió a manos del América y el lateral paraguayo casi atropella a un perrito con su carro, pero por fortuna todo quedó en el susto.

Escobar estaba dentro de auto, escuchando los reclamos de los fans de La Máquina cuando un pequeño perro se metió debajo del automóvil, no obstante, el jugador pudo avanzar son su coche sin que nada le pasara al perrito.

"Aguas, aguas, hay un perro abajo", gritaron los aficionados para alertar a Escobar y otro de los fans agregó: "Checa al perrito".

Fans van a la Noria para reclamarle a los fans de Cruz Azul

Los reclamos en la Noria no se hicieron esperar. Aficionados de Cruz Azul se dieron cita en las instalaciones del club para levantar la voz sobre la escandalosa humillación que La Máquina recibió por parte del América en el clásico joven.

La casa del Cruz Azul se llenó de molestos aficionados que portaban pancartas con reclamos y exigencias. "Mancharon la historia y no hay perdón", decía una de las pancartas, otra de ellas mencionaba: "Queremos jugar con la Sub 20" y "Con la hinchada no se jueg4".

“La segunda ya no va a ser tan tranquila”

Sigan vendiendo el discurso de q los aficionados tienen derecho a esto. Mientras no ofendan y no agredan dicen varios.

Pero al rato van a ser los primeros en decir q siempre dijeron q reprobaban las agresiones.

pic.twitter.com/E0No5vsq72 — Ramón Raya M. (@RAMONRAYA23) August 22, 2022 Lo que se vive afuera de La Noria.



Un sector de la afición se manifiesta.



“Con la hinchada no se juega” pic.twitter.com/8dJvSr4w6X — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Una de las constantes era poner en las mantas el signo de pesos, en sustitución de la 's', haciendo alusión a como se dice en el mundo del futbol, que los jugadores son unos mercenarios. Los mensajes en las mantas subió de nivel, pues se encontró una amenaza para Julio César Domínguez y Rafael Baca.

"'Cata' y Baca, se jubilan o los jubilamos", fue uno de los mensajes más fuertes que lanzó la afición de Cruz Azul, además de decir: "Huev** les faltan, huev** les traemos". El video lo compartió el reportero de TUDN Adrián Esparza Oteo.

Los aficionados cementeros esperaron a que los jugadores salieran. Uno de los primeros que se presentó fue Juan Escobar, a quien los fans le pedían "echarle huevos" y "dile al 'Cata' que ya no lo queremos aquí".

aar