Cruz Azul vs Santos: Los boletos de la final se acaban en 30 segundos y la reventa los tiene por los cielos

Lo que era emoción e ilusión pronto se transformó en coraje entre los aficionados del Cruz Azul luego de que varios de ellos se quejaron en redes sociales de que los boletos para la final de vuelta del Guard1anes 2021 contra Santos se acabaron en cuestión de 30 segundos.

La venta de entradas para el duelo que define al campeón de la Liga MX estaba programada para comenzar a las 11 de la mañana, pero de acuerdo a los testimonios de los seguidores de La Máquina, no había pasado ni un minuto cuando la página de Ticketmaster indicaba que ya no había boletos.

Foto: Captura de pantalla

"Ya no hay, se acabaron en menos de 30 segundos. Ah, pero los revendedores SIEMPRE traen fajos y fajos de boletos. Quién sabe cómo le harán" y "No me deja comprar boletos, eran para mi regalo de aniversario de mi esposa no conozco mujer más azul que ella y su pi... plataforma no sirve un carajo no se vale ahora que a la reventa", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

La venta de entradas para el Cruz Azul vs Santos estaba limitada a máximo cuatro boletos por usuario. El precio de las entradas oscilaba desde los 450 pesos hasta los 2,200.

La reventa, como suele ocurrir en esta clase de partidos, hizo de las suyas y a los interesados en adquirir entradas se las vende en un elevado precio de 20 mil pesos.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul y Santos se enfrentaron en el Estadio Azteca?

El choque más reciente entre Cruz Azul y Santos en el Coloso de Santa Úrsula se remonta al 25 de enero de 2020, cuando los celestes se impusieron 3-0 a los albiverdes en la Jornada 3 del Clausura 2020.

En el Guard1anes 2020, ambos clubes midieron fuerzas en la capital del país, pero dicho cotejo se efectuó en el Estadio Olímpico Universitario por las remodelaciones a las que se sometió el Azteca.

EVG