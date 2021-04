A cuatro meses de JO, van 126 atletas vacunados; COM desea ver gente mexicana en Japón

Faltan 93 días para que se pongan en marcha los Juegos Olímpicos de Tokio. A cuatro meses de distancia, los deportistas ven una luz de esperanza en la vacuna contra el Covid-19. En México, ya han recibido la inmunización un total de 126 atletas (entre convencionales y paralímpicos), los cuales se preparan en sus respectivas disciplinas de cara a su participación en el evento o para ganarse su boleto al mismo, pues no todos lo tienen asegurado.

Fundamental para este proceso ha sido el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades sanitarias, que atendieron la solicitud del Comité Olímpico Mexicano (COM) de aplicar la vacuna a los deportistas de la delegación nacional, labor que el gobierno encomendó a la Conade.

María Espinoza, en el momento en el que recibe la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Foto: Especial

“A nosotros únicamente nos llegan solicitudes de federaciones y lo que hacemos es turnarlo a la Conade y ellos ya los programan. Una vez que se haya construido bien la delegación, checaremos cuántos van con vacuna y cuántos van sin ella, pero el hecho de que estén o no vacunados no impide su participación, aunque es conveniente por su seguridad y solidaridad con atletas de otros países y con el pueblo de Japón “, aseguró Carlos Padilla en exclusiva con La Razón.

Además, el directivo desea que los connacionales que residen en suelo japonés acudan a los eventos de la justa veraniega, pues solamente podrá asistir público local.

"La Embajada de México en Japón tiene registrados alrededor de 3,000 mexicanos que viven allá y que son residentes y la agencia de viajes del COI nos comenta que hay una gran demanda de mexicanos que van a acudir a diversos eventos de los Juegos”, comentó Padilla Becerra.

Una vez que se aplazaron, desde ahí iban a ser unos juegos completamente diferentes y yo me los imagino con mucha seguridad en el tema de salud, con muchas restricciones, pero al final son unos Juegos Olímpicos y hay que vivirlos al máximo, va a ser una experiencia completamente diferente

María Espinoza, Taewkwondoína mexicana

El doctor Raúl Carrillo, jefe del área médica de Conade, aseveró que la vacunación a los atletas connacionales ha marchado de manera correcta y resaltó la labor de las autoridades sanitarias para ello, las cuales decidieron otorgar las vacunas Sputnik V y Pfizer a los deportistas.

“Han presentado reacciones mínimas, dolor corporal, cansancio o en el sitio de la aplicación, pero no hemos tenido ningún evento de una reacción adversa agresiva”, comentó Carrillo en entrevista con La Razón, al tiempo que también señaló que a los atletas que no se han vacunado debido a que no residen en el país, se buscará la manera de ayudarlos.

Deportistas esperan su turno para acoger su primera dosis en el CNAR el mes pasado. Foto: Especial

“Faltan atletas que están en Europa, en universidades en Estados Unidos, probablemente ellos se vacunen en los que entrenan, viven y estudian, y si no ya buscaremos la forma de apoyarlos” ahondó.

Por su parte, la taekwondoína María del Rosario Espinoza, la única mexicana que ha ganado medalla en tres Juegos Olímpicos, es una de las 51 deportistas nacionales que ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Al respecto, la originaria de Guasave, Sinaloa, indicó que solamente con la primera tuvo un leve efecto secundario.

“Con la primera dosis tuve un poco más de efectos secundarios, como dolor de cabeza y cuerpo cortado, y con la segunda tuve dolor en el brazo en el que me vacunaron. No hubo ningún percance, solamente nos vacunaron y nos quedamos 15 minutos en observación”, platicó la atleta de 33 años en exclusiva con La Razón, a la vez que hizo énfasis en que no le inquieta el hecho de convivir con atletas que no sean inmunizados, pues su único objetivo es disfrutar la competencia y lograr su cuarta presea olímpica.

Lo ideal es vacunar a los 50 jugadores (de la Sub 23), porque de ahí saldrá la selección, pero eso lo tenemos que platicar la Federación con la Conade para establecer la logística más adecuada para que todos estén en condiciones de viajar de la manera más segura Carlos Padilla, Presidente del Comité Olímpico Mexicano

La ganadora del oro en Beijing 2008, la plata en Río 2016 y el bronce en Londres 2012 no le da mayor importancia al hecho de que la competencia se realice sin aficionados foráneos.

“Al final van a tener ese espíritu de los Juegos Olímpicos, el ambiente, no sé exactamente cómo será esta parte de la convivencia que normalmente se hace previo y después de la competencia. Para mí lo más importante es estar en lo más alto del podio”, concluyó la también campeona panamericana en Río 2017.

“No van a ser iguales por la falta de público, pero creo que los deportistas van preparados para cualquier adversidad, de hecho algunas competencias ya se están haciendo así en el taekwondo”, expresó en entrevista con La Razón el también taekwondoín Bryan Salazar, quien ayuda a Espinoza en su preparación de cara a su cuarta cita olímpica, pues él no acudirá al evento por decisión de los directivos, que determinaron enviar a Japón a Carlos Sansores.

Otros 35 deportistas recibirán la segunda dosis en lo que resta de la semana, mientras que un tercer grupo de 40 contará con ella en la primera semana de mayo. Se estima que a los Juegos Olímpicos acudirán 160 atletas nacionales.