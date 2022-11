Pumas: Dani Alves, atacado por brasileños por ser llamado al Mundial Qatar 2022

El brasileño Dani Alves, el futbolista con más títulos de la historia, fue atacado en redes sociales por sus compatriotas, quienes consideran que por jugar en los Pumas de la Liga MX no tiene nivel para ser incluido en la lista final de su país al Mundial Qatar 2022.

"Alguien tendría que rendir explicaciones. Cómo es que un futbolista brasileño que se fue a México y que su equipo es de los últimos tiene cabida en una lista del Mundial. Ya tuvo sus momentos, ya fue a mundiales y nunca ayudó, con él no se fue campeón", señaló un usuario de las redes sociales.

Me parece que no le gustó la convocatoria de Dani Alves. pic.twitter.com/nDwLg3Pgw8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 7, 2022

Alves fue criticado desde el momento de anunciar su fichaje a los Pumas, después de vivir su segunda etapa en el Barcelona y pocos meses antes de buscar en Qatar el único título que le falta a su palmarés, la Copa del Mundo.

Los hinchas brasileños consideraron que jugar en México es bajar varios escalones en la jerarquía de compañeros suyos como Neymar Jr., del PSG, y Vinicius Jr., del Real Madrid.

A pesar de ello Tite, el seleccionador brasileño, lo incluyó en la lista de los 26 elementos que jugará este mes la Copa del Mundo.

"¡Tenemos jugadores en todos los clubes importantes del mundo y me quieren decir que Dani Alves es lo mejor! Esto es una burla, por no decir una mierda (..) Un futbolista que lleva años de vacaciones, que ahora solo come tacos en México y es mundialista otra vez, nunca trascendió", añadieron los aficionados brasileños.

Dani Alves borró a los Pumas de su vida

Los Pumas ya se reportaron para iniciar la pretemporada del Clausura 2023 de la Liga MX y el gran ausente fue Dani Alves, quien parece borró a los felinos de su vida, pues así lo hizo ver en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Alves quitó que es jugador de los Pumas y se limita a poner que es atleta profesional, por lo que un sector de la afición auriazul ha comenzado a rumorear que el crack brasileño no seguiría en la institución.

